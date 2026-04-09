विराट कोहली से जुड़े सवाल पर भड़के बाबर आजम, कहा- 'आप खत्म कर दें', वीडियो हुआ वायरल

बाबर आजम की तुलना अक्सर विराट कोहली से की जाती है, हालांकि दोनों के रिकार्ड्स के बीच जमीन आसमान का अंतर है. हाल ही के प्रदर्शन को भी देखें तो एक तरफ कोहली शानदार फॉर्म में हैं वहीं बाबर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में वह रन नहीं बना पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार नेशनल टीम से बाहर होना पड़ा. अभी बाबर PSL और कोहली IPL में खेल रहे हैं. इस लीग की प्रेस कांफ्रेंस में बाबर से पत्रकार ने कोहली से तुलना पर सवाल पूछ लिया, जो उन्हें पसंद नहीं आया.

बाबर आजम की प्रेस कांफ्रेंस की वो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पत्रकार ने उनसे पूछा, "इसी वजह से आपकी तुलना विराट कोहली से भी होती है. लेकिन जिस तरह विराट कोहली मैचों को फिनिश करते हैं, आप अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाते?" कोहली को दुनिया चेज मास्टर कहती है, जो लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी टीमों के खिलाफ कई बार अपनी टीम को जीत दिला चुके हैं.

बाबर आजम भड़के! दिया ये जवाब

ये सवाल सुनते ही बाबर आजम को देखकर लगा कि उन्हें ये सवाल पसंद नहीं आया. उन्होंने पत्रकार को टोकते हुए कहा, "खत्म कर दें आप, आप जिस तरह से अपना ये सवाल कर रहे हैं, आप छोड़ दें उसे." हालांकि पत्रकार ने फिर अपना सवाल दोहराया तो उन्होंने कहा, "मैंने काफी मैच फिनिश किए हैं, आपको लगता होगा कि मैंने फिनिश नहीं किए, लेकिन मैंने कई मैच फिनिश किए हैं."

🚨 BABAR RESPONDED TO A QUESTION ON KOHLI-BABAR COMPARISON 🚨



• Journalist - "Virat Kohli comes with the same shot of game as you but he finishes the match which you lack. People compare him with you what are your views on the comparison?"



• Babar Azam - "Let these things to… pic.twitter.com/A69fIV9urI — Abdullah. (@Abdullahh_56) April 8, 2026

पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स भी इस पर पहले बात कर चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी बाबर आजम के बल्लेबाजी क्रम को नीचे कर दिया गया था. वहीं विराट कोहली इंटरनेशनल टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, वह अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं.

IPL 2026 में भी विराट कोहली ने शानदार शुरुआत की है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने नाबाद 69 रन बनाए थे. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वह 28 रन बनाकर आउट हुए थे.

दूसरी तरफ बाबर आजम ने PSL 2026 में पेशावर जाल्मी के कप्तान हैं. जारी संस्करण के पहले मैच में उन्होंने 39 रन बनाए थे. किंग्समैन के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.