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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज KKR और LSG के बीच मैच, जानें कोलकाता-लखनऊ की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज KKR और LSG के बीच मैच, जानें कोलकाता-लखनऊ की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants IPL 2026: आईपीएल 2026 का आज 15वां मैच है. ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता और लखनऊ की टीमें भिड़ेंगी. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 03:12 PM (IST)
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आईपीएल के 19वें सीजन में हर मैच रोमांच से भरपूर हो रहा है. आज आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें भिड़ेंगी. इस सीजन का यह 15वां मुकाबला होगा, जो केकेआर के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. केकेआर अपनी पहली जीत की तलाश में है. वहीं लखनऊ पिछला मैच जीतकर आई है. लखनऊ ने अब तक आईपीएल 2026 में दो मैच खेले हैं. इस दौरान एक मैच में जीत मिली है और एक में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं केकेआर तीन मैच में दो मुकाबले हारी है और एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. 

कोलकाता और लखनऊ में हेड टू हेड में कौन आगे?

कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल में अब तक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान लखनऊ की टीम ने चार मैचों में बाजी मारी है. वहीं केकेआर को सिर्फ दो जीत ही मिली हैं. ईडन गार्डन्स के मैदान पर दोनों टीमें अब तक तीन बार भिड़ी हैं. इस दौरान लखनऊ ने दो मैच जीते हैं. यहां भी लखनऊ 2-1 से आगे है. 

ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट 

कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. पिछले कुछ दिनों में यहां बारिश हुई थी, लेकिन आज मैच के समय आसमान के साफ रहने की उम्मीद है. नई गेंद से यहां तेज गेंदबाजों को अच्छा बाउंस मिलता है, लेकिन पुरानी गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है, क्योंकि यहां रन चेज ज्यादा देखे जाते हैं. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर बता रहा है कि इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है. मुकाबला 55-45 का है. हालांकि, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

केकेआर की संभावित प्लेइंग इलेवन- फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा. 

इम्पैक्ट प्लेयर- अनुकूल रॉय

इम्पैक्ट प्लेयर- वैभव अरोड़ा

लखनऊ की संभावित प्लेइंग इलेवन- एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, मोहम्मद शमी, आवेश खान और प्रिंस यादव

इम्पैक्ट प्लेयर- दिगवेश राठी

Published at : 09 Apr 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Rishabh Pant Cameron Green KKR Vs LSG IPL Kolkata Knight Riders Vs Lucknow Super Giants IPL 2026
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