Karva Chauth 2025: वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरा-स्प्रिंटर सिमरन शर्मा के पति ही हैं उनके कोच, करवा चौथ के मौके पर क्या खास बातें की शेयर, पढ़िए

Karva Chauth 2025: वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरा-स्प्रिंटर सिमरन शर्मा के पति ही हैं उनके कोच, करवा चौथ के मौके पर क्या खास बातें की शेयर, पढ़िए

Karva Chauth 2025: पैरा-स्प्रिंटर सिमरन शर्मा ने बताया कि उन्हें गजेंदर सिंह से प्यार कैसे और कब हुआ. उन्होंने बताया कि उनके पति (जो उनके कोच भी हैं) हर कम्पटीशन से पहले उनसे भी ज्यादा नर्वस होते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 10 Oct 2025 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की रहने वाली पैरा स्प्रिंटर सिमरन शर्मा गाजियाबाद के मोदीनगर में करवा चौथ मनाने के लिए आईं. उनके पति गजेंदर सिंह (गज्जू) उनके कोच भी हैं, उन्होंने ही पहली बार सिमरन को देखकर उन्हें प्रोफेशनल दौड़ की सलाह दी थी. सिमरन ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में स्वर्ण पदक और 200 मीटर टी12 (दृष्टिबाधित) वर्ग में रजत पदक जीता है.

सिमरन सिंह चांद देखने के लिए छन्नी थामे भारतीय सेना के नायक गजेंद्र सिंह के सामने खड़ी होंगी, जो उनके जीवनसाथी होने के साथ-साथ उनके कोच, मार्गदर्शक और सबसे बड़े समर्थक भी हैं. इस साल अपने करवा चौथ उपहार का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, सिमरन सिंह कहती हैं कि 8 सालों में उनके और उनके पति के बीच प्यार सिर्फ बढ़ा ही है. उन्होंने कहा, "हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच में प्यार बस बढ़ा ही है."

हिंदुस्तान टाइम्स ने सिमरन के हवाले से लिखा, "करवा चौथ हमारे लिए एक खास मौका है, इसलिए हम अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए गाजियाबाद स्थित अपने घर आए हैं. मेरा हर साल टारगेट रहता है कि मैं कुछ गोल्ड लूं और गज्जू का खर्चा करा दूं (मुस्कान के साथ कहा)!"

सिमरन शर्मा ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर (T12) की प्रतिस्पर्धा में ब्रोंज मेडल जीता था. उन्होंने 2024 कोबे और 2025 नई दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता.

34 वर्षीय गजेंदर ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, "मैं 2015 में सिमरन को पहली बार मिला. मैंने उसकी ट्रेनिंग देखी और उससे कहा, तुम प्रोफेशनली दौड़ क्यों नहीं करतीं?"

सिमरन ने कहा, "वहां से हम नजदीक आए और हमारे बीच प्यार हुआ. गजेंदर मेरे हर कम्पटीशन से पहले जितना नर्वस होता है, उतनी तो मैं भी नहीं होती. और मेरी जीत को जितनी ख़ुशी से सेलिब्रेट करते हैं, वो सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड का ही हो सकता है."

सिमरन कहती हैं, "विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत जीतकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन भारत के लिए और बहुत पदक जीतने हैं." उनके पति ने कहा, "हमारा लक्ष्य 2026 एशियाई पैरा गेम्स में पदक जीतने का है. हम करवा चौथ सेलिब्रेट करने के बाद फिर से तैयारी में जुट जाएंगे, लेकिन आज का दिन एक दूसरे के लिए है."

Published at : 10 Oct 2025 10:47 AM (IST)
विश्व
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
Illegal Liquor: नवादा में 1470 लीटर शराब जब्त, ड्रोन से माफिया पर नकेल!
Model Code Violation: बिहार में Pappu Yadav ने बांटे पैसे, EC पर साधा निशाना!
Gurugram में फिर लगा लंबा जाम, कई घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां | Breaking
Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
IPS Officer Case: Y Puran Kumar की पत्नी की शिकायत पर FIR, 15 अफसरों पर गाज!
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
