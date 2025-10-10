दिल्ली की रहने वाली पैरा स्प्रिंटर सिमरन शर्मा गाजियाबाद के मोदीनगर में करवा चौथ मनाने के लिए आईं. उनके पति गजेंदर सिंह (गज्जू) उनके कोच भी हैं, उन्होंने ही पहली बार सिमरन को देखकर उन्हें प्रोफेशनल दौड़ की सलाह दी थी. सिमरन ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में स्वर्ण पदक और 200 मीटर टी12 (दृष्टिबाधित) वर्ग में रजत पदक जीता है.

सिमरन सिंह चांद देखने के लिए छन्नी थामे भारतीय सेना के नायक गजेंद्र सिंह के सामने खड़ी होंगी, जो उनके जीवनसाथी होने के साथ-साथ उनके कोच, मार्गदर्शक और सबसे बड़े समर्थक भी हैं. इस साल अपने करवा चौथ उपहार का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, सिमरन सिंह कहती हैं कि 8 सालों में उनके और उनके पति के बीच प्यार सिर्फ बढ़ा ही है. उन्होंने कहा, "हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच में प्यार बस बढ़ा ही है."

हिंदुस्तान टाइम्स ने सिमरन के हवाले से लिखा, "करवा चौथ हमारे लिए एक खास मौका है, इसलिए हम अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए गाजियाबाद स्थित अपने घर आए हैं. मेरा हर साल टारगेट रहता है कि मैं कुछ गोल्ड लूं और गज्जू का खर्चा करा दूं (मुस्कान के साथ कहा)!"

सिमरन शर्मा ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर (T12) की प्रतिस्पर्धा में ब्रोंज मेडल जीता था. उन्होंने 2024 कोबे और 2025 नई दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता.

34 वर्षीय गजेंदर ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, "मैं 2015 में सिमरन को पहली बार मिला. मैंने उसकी ट्रेनिंग देखी और उससे कहा, तुम प्रोफेशनली दौड़ क्यों नहीं करतीं?"

सिमरन ने कहा, "वहां से हम नजदीक आए और हमारे बीच प्यार हुआ. गजेंदर मेरे हर कम्पटीशन से पहले जितना नर्वस होता है, उतनी तो मैं भी नहीं होती. और मेरी जीत को जितनी ख़ुशी से सेलिब्रेट करते हैं, वो सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड का ही हो सकता है."

सिमरन कहती हैं, "विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत जीतकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन भारत के लिए और बहुत पदक जीतने हैं." उनके पति ने कहा, "हमारा लक्ष्य 2026 एशियाई पैरा गेम्स में पदक जीतने का है. हम करवा चौथ सेलिब्रेट करने के बाद फिर से तैयारी में जुट जाएंगे, लेकिन आज का दिन एक दूसरे के लिए है."