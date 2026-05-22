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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026भुवनेश्वर कुमार बने सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले गेंदबाज, बनाया IPL का 'शर्मनाक रिकॉर्ड'

भुवनेश्वर कुमार बने सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले गेंदबाज, बनाया IPL का 'शर्मनाक रिकॉर्ड'

Most Times 50+ Runs Conceded in IPL Innings: आईपीएल के इतिहास में भुवनेश्वर कुमार बतौर गेंदबाज सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले गेंदबाज बन गए हैं

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 May 2026 11:39 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में पर्पल कैप के लीडर भुवनेश्वर कुमार के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. भुवनेश्वर अब आईपीएल में बतौर गेंदबाज सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले गेंदबाज बन गए हैं. दरअसल आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा पारियों में 50 से अधिक रन लुटाने के मामले में भुवनेश्वर ने मोहम्मद शमी की बराबरी कर ली है.

IPL पारी में सबसे ज्यादा 50+ रन लुटाने वाले गेंदबाज

भुवनेश्वर कुमार आमतौर पर कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं. मगर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने 4 ओवर में 51 रन लुटाए. यह इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कुल 9वीं बार है, जब भुवनेश्वर ने किसी पारी में पचास से अधिक रन लुटाए हों. उनके अलावा मोहम्मद शमी को भी इतनी ही मार पड़ी है, क्योंकि शमी भी 9 पारियों में पचास से अधिक रन दे चुके हैं. मोहम्मद सिराज 8 बार पचास से अधिक रन लुटा चुके हैं.

  • 9 बार - भुवनेश्वर कुमार
  • 9 बार - मोहम्मद शमी
  • 8 बार - मोहम्मद सिराज

भुवनेश्वर कुमार की गेंदों की इतनी पिटाई होना बेहद दुर्लभ नजारा होता है. आईपीएल 2026 के पहले 13 मैचों में भुवनेश्वर ने केवल एक पारी में 40 से अधिक रन लुटाए थे, फिर पचास तो भूल ही जाइए. सनराइजर्स हैदराबाद ऐसी पहली टीम है, जिसके बल्लेबाजों ने इस सीजन भुवनेश्वर के खिलाफ 50 से अधिक रन बटोरे हैं.

पर्पल कैप अब भी भुवनेश्वर के पास

भुवनेश्वर कुमार चाहे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवरों में 51 रन लुटाकर एक भी विकेट ना ले पाए हों. इसके बावजूद पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार के पास है. RCB का यह दिग्गज गेंदबाज आईपीएल 2026 में अब तक कुल 24 विकेट ले चुका है. गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाड़ा भी 24 विकेट ले चुके हैं, लेकिन कुल आंकड़ों के हिसाब से भुवनेश्वर कुमार आगे हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 May 2026 11:39 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Royal Challengers Bengaluru RCB IPL 2026
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