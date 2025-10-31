प्रो कबड्डी लीग 12 में आज पुनेरी पलटन और दबंग दिल्ली का फाइनल मैच खेला जाएगा. पुनेरी पलटन या फिर दबंग दिल्ली, इनमें से कोई एक टीम आज अपना दूसरा PKL खिताब जीतेगी. दिल्ली ने सीजन 8, जबकि पुणे ने दसवें सीजन में ट्रॉफी उठाई थी. असलम इनामदार और आशु मलिक, 2 बेहतरीन कप्तान आमने-सामने होंगे. इस मैच में फजल अत्राचली, पंकज मोहिते से लेकर सुरजीत सिंह जैसा दिग्गज भी खेलता दिखेगा. इससे पहले फाइनल का लाइव एक्शन (PKL 12 Final Live Streaming) शुरू हो, उससे पहले जानिए आप कब और किस चैनल पर फाइनल मैच को लाइव देख सकते हैं.

कब और कहां आएगा लाइव मैच?

दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन के बीच फाइनल मैच दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा.

दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच रात 8 बजे शुरू होगा.

अगर आप टीवी पर मैच लाइव देखना चाहते हैं, तो यह स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव आएगा.

अगर आप फाइनल मैच को फ्री देखना चाहते हैं, तो आपको चेक करना होगा कि आपके जियो रिचार्ज के साथ जियो हॉटस्टार सब्स्क्रिप्शन फ्री है या नहीं. कई सारे मोबाइल रिचार्ज प्लान के साथ 1-3 महीने तक जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री आता है. अगर आपके पास फ्री सब्स्क्रिप्शन है तो आप बिना कोई पैसा खर्च किए फाइनल मैच को लाइव देख पाएंगे.

दबंग दिल्ली बनाम पुनेरी पलटन: हेड टू हेड

प्रो कबड्डी लीग इतिहास में दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन के बीच आज तक कुल 27 मैच खेले गए हैं. इनमें 11 बार दिल्ली और 13 मौकों पर पुणे ने बाजी मारी है. उनके 3 मैच टाई रहे.

कुल मैच - 27

पुणे जीती - 13

दिल्ली जीती - 11

टाई - 3

दिल्ली और पुणे एक-एक बार बने चैंपियन

दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन ने अब तक सिर्फ एक-एक बार PKL का खिताब जीता है. दबंग दिल्ली 2 बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन उसकी खिताबी जीत सीजन 8 में आई, जब उसने पटना पाइरेट्स को रोमांचक मुकाबले में 37-36 से हराया था. दूसरी ओर पुनेरी पलटन ने भी 2 बार फाइनल खेला है, लेकिन उसकी खिताबी जीत सीजन 10 में आई. सीजन 10 के फाइनल में पुणे ने हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 के अंतर से हराकर इतिहास रचा था.

