PKL 12 Final Live Streaming: मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

PKL Final Live Streaming: प्रो कबड्डी लीग 12 में आज पुनेरी पलटन और दबंग दिल्ली का फाइनल मैच खेला जाएगा. यहां फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट से जुड़ी हर जानकारी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

प्रो कबड्डी लीग 12 में आज पुनेरी पलटन और दबंग दिल्ली का फाइनल मैच खेला जाएगा. पुनेरी पलटन या फिर दबंग दिल्ली, इनमें से कोई एक टीम आज अपना दूसरा PKL खिताब जीतेगी. दिल्ली ने सीजन 8, जबकि पुणे ने दसवें सीजन में ट्रॉफी उठाई थी. असलम इनामदार और आशु मलिक, 2 बेहतरीन कप्तान आमने-सामने होंगे. इस मैच में फजल अत्राचली, पंकज मोहिते से लेकर सुरजीत सिंह जैसा दिग्गज भी खेलता दिखेगा. इससे पहले फाइनल का लाइव एक्शन (PKL 12 Final Live Streaming) शुरू हो, उससे पहले जानिए आप कब और किस चैनल पर फाइनल मैच को लाइव देख सकते हैं.

कब और कहां आएगा लाइव मैच?

दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन के बीच फाइनल मैच दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा.

दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच रात 8 बजे शुरू होगा.

अगर आप टीवी पर मैच लाइव देखना चाहते हैं, तो यह स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव आएगा.

अगर आप फाइनल मैच को फ्री देखना चाहते हैं, तो आपको चेक करना होगा कि आपके जियो रिचार्ज के साथ जियो हॉटस्टार सब्स्क्रिप्शन फ्री है या नहीं. कई सारे मोबाइल रिचार्ज प्लान के साथ 1-3 महीने तक जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री आता है. अगर आपके पास फ्री सब्स्क्रिप्शन है तो आप बिना कोई पैसा खर्च किए फाइनल मैच को लाइव देख पाएंगे.

दबंग दिल्ली बनाम पुनेरी पलटन: हेड टू हेड

प्रो कबड्डी लीग इतिहास में दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन के बीच आज तक कुल 27 मैच खेले गए हैं. इनमें 11 बार दिल्ली और 13 मौकों पर पुणे ने बाजी मारी है. उनके 3 मैच टाई रहे.

  • कुल मैच - 27
  • पुणे जीती - 13
  • दिल्ली जीती - 11
  • टाई - 3

दिल्ली और पुणे एक-एक बार बने चैंपियन

दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन ने अब तक सिर्फ एक-एक बार PKL का खिताब जीता है. दबंग दिल्ली 2 बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन उसकी खिताबी जीत सीजन 8 में आई, जब उसने पटना पाइरेट्स को रोमांचक मुकाबले में 37-36 से हराया था. दूसरी ओर पुनेरी पलटन ने भी 2 बार फाइनल खेला है, लेकिन उसकी खिताबी जीत सीजन 10 में आई. सीजन 10 के फाइनल में पुणे ने हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 के अंतर से हराकर इतिहास रचा था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 31 Oct 2025 06:26 PM (IST)
Tags :
Puneri Paltan Dabang Delhi PKL 12 PKL 12 Final Pkl Live
Embed widget