हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबुमराह-चक्रवर्ती की कोशिश नाकाम, अभिषेक का तूफानी अर्धशतक नहीं आया काम; 4 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया

बुमराह-चक्रवर्ती की कोशिश नाकाम, अभिषेक का तूफानी अर्धशतक नहीं आया काम; 4 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया

IND vs AUS 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया को रोकने का भरपूर प्रयास किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट की जीत से नहीं रोक पाए. भारत ने पहले खेलते हुए सिर्फ 125 रन बनाए थे, कंगारू टीम ने छोटे लक्ष्य को 40 गेंद शेष रहते जीत लिया.

ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रनों का छोटा सा लक्ष्य था. ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने मिलकर सिर्फ 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया कास कोर 50 के पार पहुंचा दिया था. हेड 15 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए, दूसरी ओर कप्तान मिचेल मार्श ने 26 गेंद में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान मार्श ने 2 चौके और चार गगनचुंबी छक्के लगाए.

बुमराह-चक्रवर्ती की कोशिश नाकाम

जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया को छोटे स्कोर पर समेटने का भरपूर प्रयास किया. बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 2 विकेट लिए, दूसरे छोर पर चक्रवर्ती ने 4 ओवर में केवल 23 रन दिए और दो विकेट चटकाए. अन्य गेंदबाज ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके. कुलदीप यादव ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए.

भारतीय टीम जब पहले बैटिंग करने आई, उसके लिए सिर्फ अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ही बड़ा स्कोर कर पाए. अभिषेक ने तूफानी अंदाज में 68 रनों की पारी खेली, दूसरी ओर हर्षित राणा ने सातवें क्रम पर बैटिंग करते हुए 35 रनों की पारी खेली, लेकिन वो गेंदबाजी में बहुत महंगे रहे. हर्षित ने 2 ओवरों में ही 27 रन लुटा दिए थे.

चार साल बाद जीता ऑस्ट्रेलिया

पांच साल बाद ऐसा हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने घरेलू मैदान पर भारतीय टीम को किसी टी20 मैच में हराया है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आखिरी बार अपने घरेलू मैदान पर दिसंबर 2020 में सिडनी में हराया था. यह टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के खिलाफ कुल 12वीं जीत है.

यह भी पढ़ें:

IND vs AUS 2nd T20: पॉवरप्ले में मचाया हेजलवुड ने आतंक, टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, रचा इतिहास

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 31 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
Mitchell Marsh Abhishek Sharma IND Vs AUS 2nd T20 IND VS AUS IND Vs AUS T20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
बॉलीवुड
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
जनरल नॉलेज
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
हेल्थ
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
आधार कार्ड में करवानी है जानकारी अपडेट तो नोट कर लें यह बात, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम
आधार कार्ड में करवानी है जानकारी अपडेट तो नोट कर लें यह बात, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget