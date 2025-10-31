ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट की जीत से नहीं रोक पाए. भारत ने पहले खेलते हुए सिर्फ 125 रन बनाए थे, कंगारू टीम ने छोटे लक्ष्य को 40 गेंद शेष रहते जीत लिया.

ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रनों का छोटा सा लक्ष्य था. ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने मिलकर सिर्फ 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया कास कोर 50 के पार पहुंचा दिया था. हेड 15 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए, दूसरी ओर कप्तान मिचेल मार्श ने 26 गेंद में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान मार्श ने 2 चौके और चार गगनचुंबी छक्के लगाए.

बुमराह-चक्रवर्ती की कोशिश नाकाम

जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया को छोटे स्कोर पर समेटने का भरपूर प्रयास किया. बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 2 विकेट लिए, दूसरे छोर पर चक्रवर्ती ने 4 ओवर में केवल 23 रन दिए और दो विकेट चटकाए. अन्य गेंदबाज ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके. कुलदीप यादव ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए.

भारतीय टीम जब पहले बैटिंग करने आई, उसके लिए सिर्फ अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ही बड़ा स्कोर कर पाए. अभिषेक ने तूफानी अंदाज में 68 रनों की पारी खेली, दूसरी ओर हर्षित राणा ने सातवें क्रम पर बैटिंग करते हुए 35 रनों की पारी खेली, लेकिन वो गेंदबाजी में बहुत महंगे रहे. हर्षित ने 2 ओवरों में ही 27 रन लुटा दिए थे.

चार साल बाद जीता ऑस्ट्रेलिया

पांच साल बाद ऐसा हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने घरेलू मैदान पर भारतीय टीम को किसी टी20 मैच में हराया है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आखिरी बार अपने घरेलू मैदान पर दिसंबर 2020 में सिडनी में हराया था. यह टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के खिलाफ कुल 12वीं जीत है.

