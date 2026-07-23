कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को झटका, मेडल के दावेदार खिलाड़ी को किया गया बाहर

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से शुरू हो रहे हैं, जिनकी मेजबानी ग्लासगो कर रहा है. पहले ही दिन भारतीय खेमे को झटका लग गया है, क्योंकि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण जूडो स्टार अरुण कुमार कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं. भारत की नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) द्वारा की गई डोपिंग जांच के बाद अरुण को इवेंट से अपना नाम वापस लेना पड़ा है.

अरुण कुमार 73 किलोग्राम भारवर्ग में भाग लेने वाले थे और उनसे जूडो में भारत को पदक की उम्मीदें थीं. इसी बीच जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि अरुण कुमार पदक के बड़े दावेदार थे, दुर्भाग्यवश अब भारतीय फेडरेशन उनका रिप्लेसमेंट घोषित नहीं करेगा. इससे कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले रहे भारतीय एथलीटों की संख्या 125 से घटकर 124 रह गई है.

पिछले कुछ सालों में अरुण ने जूडो में भारत का खूब नाम रोशन किया है. उन्होंने 2023 मकाउ जूनियर एशियन कप में गोल्ड मेडल और फिर 2025 ताइपेई एशियन ओपन में भई स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम लहराया था. इसके अलावा उन्होंने हॉन्ग-कॉन्ग एशियन ओपन में कांस्य पदक भी जीता.

इसी साल ताशकेंट ग्रैंड स्लैम में अरुण कुमार ने सातवीं पोजीशन हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालीफिकेशन पक्का कर लिया था. बताते चलें कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कुल 126 एथलीटों को हरी झंडी मिली थी, लेकिन अरुण कुमार समेत अन्य एथलीटों को भी डोपिंग का दोषी पाया गया, जिसके बाद एथलीटों की संख्या घटकर 124 रह गई है.

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स आज यानी 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और ये 2 अगस्त तक चलेंगे. बताते चलें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती जैसे खेलों को हटा दिया गया था. पहले यह खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले थे, लेकिन 2023 में विक्टोरिया ने मेजबानी से हाथ खींच लिया था. अप्रैल 2024 में ग्लासगो ने मेजबानी अपने कंधों पर ली और इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कम समय होने के चलते खेलों की संख्या घटकर सिर्फ 10 कर दी गई.

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