जनवरी 2026 में ODI क्रिकेट में बल्लेबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 खिलाड़ी

जनवरी 2026 का महीना वनडे क्रिकेट के लिहाज से काफी रोमांचक रहा. नए साल की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को कई शानदार पारियां देखने को मिलीं. अलग-अलग टीमों के बल्लेबाजों ने अपनी बेहतरीन फॉर्म दिखाई और बड़े स्कोर बनाकर यह साफ कर दिया कि 2026 में वनडे क्रिकेट और भी दिलचस्प होने वाला है. इस महीने पांच बल्लेबाज ऐसे रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाकर सुर्खियां बटोरीं. आइए जानते हैं उन टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में और देखते हैं कि विराट कोहली इस लिस्ट में कहां खड़े हैं.

डेरिल मिचेल रहे नंबर वन

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल जनवरी 2026 में ODI क्रिकेट के सबसे बड़े रन मशीन साबित हुए. उन्होंने सिर्फ 3 मैचों में 352 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतकीय पारियां निकली. मिचेल ने मुश्किल हालात में टीम को संभाला और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे.

जो रूट की क्लासिक बल्लेबाजी

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है. उन्होंने भी जनवरी में शानदार फॉर्म दिखाई. रूट ने 3 मैचों में 247 रन बनाए, जिसमें एक नाबाद शतकीय पारी भी शामिल रही. रूट की बल्लेबाजी में संयम और तकनीक साफ नजर आई, जिससे इंग्लैंड ने कई मजबूत स्कोर खड़े किए.

विराट कोहली की दमदार शुरुआत

भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने 2026 की शुरुआत शानदार अंदाज में की. उन्होंने जनवरी में खेले गए 3 वनडे मैचों में 240 रन बनाए. इस दौरान उनका 124 रन का शतक खास रहा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि बड़े मैचों में उनसे बेहतर कोई नहीं. विराट ने दबाव में भी बेहतरीन टाइमिंग और आक्रामकता दिखाई.

हैरी ब्रूक का आक्रामक अंदा

इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने भी जनवरी में अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया. उन्होंने 3 मैचों में 184 रन बनाए, जिसमें नाबाद 136 रन की पारी शामिल रही. ब्रूक की बल्लेबाजी ने विरोधी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा.

पथुम रथनायके का उभार

श्रीलंका के पथुम रथनायके ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली. जनवरी 2026 में उन्होंने 3 वनडे मैचों में 162 रन बनाए. उनका 121 रन का शतक खास रहा, जिसमें उन्होंने धैर्य और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन दिखाया.