39 साल के नोवाक जोकोविच का सपना टूटा, सेमीफाइनल में जैनिक सिनर की शानदार जीत

जैनिक सिनर ने पिछले साल अपना पहला विंबलडन खिताब जीता था, अब वह लगातार दूसरी बार इस पर कब्जा जमाने के करीब है. सिनर ने सेमीफाइनल में 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर बाहर किया. 39 वर्षीय जोकोविच का 25वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया.

जैनिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया. कई बार नोवाक शानदार वापसी करते हुए नजर आए, लेकिन सिनर ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया. हर सेट में सिनर हावी रहे. हालांकि इटली के इस खिलाड़ी की फिटनेस और फॉर्म पर तब सवाल खड़े हो रहे थे, जब वह फ्रेंच ओपन में दूसरे राउंड से बाहर हो गए थे लेकिन विंबलडन में उन्होंने शानदार वापसी की है और खिताब जीतने से एक कदम दूर हैं.

क्या जोकोविच का आखिरी विंबलडन था?

नोवाक जोकोविच एक बार फिर 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब से चूक गए. 39 साल की उम्र के इस खिलाड़ी के भविष्य पर सवाल होने लगे हैं. हालांकि जोकोविच ने साफ़ किया है कि वह अगले साल भी विंबलडन खेलने की पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर वह फिट रहते हैं तो खुद को टॉप खिलाड़ियों से खेलने के लायक मानेंगे.

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नोवाक जोकोविच की बात करें तो उन्होंने 2011 में अपना पहला विंबलडन खिताब जीता था, इसके बाद उन्होंने 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 और 2022 में विंबलडन जीता. इसके आलावा वह 10 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 3 बार फ्रेंच ओपन और 4 बार यूएस ओपन जीत चुके हैं.

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फाइनल में किसके साथ है मुकाबला

जैनिक सिनर का विंबलडन फाइनल में सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरिव जूनियर के साथ होगा. उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के आर्थर फेरी को हराया है. फाइनल रविवार, 12 जुलाई को होगा.