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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविंबलडन में सचिन तेंदुलकर के साथ पहुंचे शुभमन गिल, फैंस बोले- 'सास, ससुर और दामाद एक साथ'

विंबलडन में सचिन तेंदुलकर के साथ पहुंचे शुभमन गिल, फैंस बोले- 'सास, ससुर और दामाद एक साथ'

Shubman Gill at Wimbledon 2026: शुभमन गिल विंबलडन में सचिन तेंदुलकर और उनकी वाइफ अंजलि के साथ नजर आए. तीनों को एक साथ बैठा देख लोगों ने कहा- सास, ससुर दमाम एक साथ.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Jul 2026 11:24 PM (IST)
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भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और उनकी वाइफ अंजलि के साथ विंबलडन (Wimbledon 2026) के रॉयल बॉक्स में बैठे नजर आए. टेनिस के खेल का आनंद लेते हुए तीनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसी के साथ कुछ लोगों ने अजीबो-गरीब कमेंट्स भी किए. एक ने कहा कि सास, ससुर और दामाद एक साथ बैठे हैं. 

आपने भी इस तरह की अफवाह सुनी होगी कि गिल दिग्गज तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को डेट कर रहे हैं. लेकिन इस बात की आज तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. इसी अफवाह को लेकर लोगों ने सचिन तेंदलुकर और उनकी वाइफ अंजलि को गिल का सास और ससुर बताया. 

इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि शायद कोई शादी के लिए तैयार है. इसी तरह लोगों ने कमेंट अपनी-अपनी बात लिखी. इसके अलावा लोगों ने सारा तेंदुलकर को लेकर भी कमेंट किए. यहां देखें रिएक्शन... 

विंबलडन ने भी गिल की तस्वीर अपने आधिकारिक पेज पर शेयर कीं, जिसमें वह टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर के साथ नजर आए. फैंस को उनकी यह तस्वीर काफी पसंद आई और कुछ ही मिनट में तस्वीर पर लाइक हजारों तक पहुंच गई. 

 
 
 
 
 
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इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए तैयारी में जुटे गिल 

भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 जुलाई को खेला जाएगा. इसके बाद 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. वनडे सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खेलते हुए नजर आएंगे. 

शुभमन गिल का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

गिल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 41 टेस्ट, 64 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. टेस्ट में उन्होंने 2969 रन बना लिए हैं. वनडे में उनके बल्ले से 3191 निकल चुके हैं. बाकी टी20 इंटरनेशनल में वह 869 रन बना चुके हैं. तीनों फॉर्मेट मिलाकर वह 21 शतक और 29 अर्धशतक लगा चुके हैं. 

 

यह भी पढ़ें: भारत में कब और कहां होगा बिग बैश लीग का डेब्यू मैच? तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल सामने आई

Published at : 10 Jul 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar SHUBMAN GILL Wimbledon 2026
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