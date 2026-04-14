KKR के खिलाफ भी नहीं हुई एमएस धोनी की वापसी, जानें 'थाला' के रिटर्न पर ताजा अपडेट

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR के खिलाफ भी नहीं हुई MS Dhoni की वापसी, जानें 'थाला' के रिटर्न पर ताजा अपडेट

KKR के खिलाफ भी नहीं हुई MS Dhoni की वापसी, जानें 'थाला' के रिटर्न पर ताजा अपडेट

Why MS Dhoni is Not Playing Today: एमएस धोनी IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल रहे हैं. जानिए उनकी वापसी पर क्या है ताजा अपडेट.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 07:27 PM (IST)
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एमएस धोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में वापसी नहीं की है. CSK के फैंस को उम्मीद थी कि 'थाला' 14 अप्रैल को कोलकाता के खिलाफ मैच में वापसी करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका लगा है. टॉस के समय कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने साफ कहा कि केकेआर के खिलाफ मैच में उनकी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं होगा.

यह चेन्नई सुपर किंग्स का IPL 2026 में पांचवां मैच है. चेन्नई अब तक सीजन में केवल एक जीत दर्ज कर सकी है और अगले मैचों में हार से उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका लगता चला जाएगा. बताते चलें कि लीग स्टेज में एक टीम 14 ही मैच खेलती है. इसलिए KKR के खिलाफ मैच के बाद सीएसके के केवल 9 ही मैच बचे होंगे. आखिर धोनी कब तक मैदान में वापसी कर पाएंगे, क्या है उनके रिटर्न को लेकर ताजा अपडेट?

एमएस धोनी की फिटनेस पर ताजा अपडेट

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर ये है कि एमएस धोनी निरंतर अभ्यास कर रहे हैं. केकेआर के खिलाफ मैच के लिए धोनी ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में थोड़ा अभ्यास किया था. मगर सुपर किंग्स के फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि धोनी को पूरी तरह फिट होने में ज्यादा समय लग सकता है. धोनी ने पूरे जोश के साथ बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू नहीं किया है.

धोनी अगले 10 दिन में भी फिट नहीं हो पाते हैं, तो चेन्नई के तीन मैच मिस कर चुके होंगे. अगले 10 दिनों में उनके फिट होने की उम्मीद बहुत कम ही नजर आती है, क्योंकि उन्होंने विकेटकीपिंग का जरा भी अभ्यास नहीं किया है.

चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग कह चुके हैं कि धोनी टीम की रणनीतियों में अपना योगदान दे रहे हैं. मगर धोनी कब तक वापसी कर पाएंगे, इसकी तारीख पर कोई खुलासा नहीं हुआ है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Apr 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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