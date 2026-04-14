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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026रातों-रात स्टार बने प्रफुल्ल हिंगे... 24 घंटे के अंदर 1 हजार से 4 लाख के करीब पहुंचा फॉलोअर्स का आंकड़ा

रातों-रात स्टार बने प्रफुल्ल हिंगे... 24 घंटे के अंदर 1 हजार से 4 लाख के करीब पहुंचा फॉलोअर्स का आंकड़ा

Praful Hinge: दमदार गेंदबाजी की बदौलत प्रफुल्ल हिंगे रातों-रात स्टार बन गए. करीब 24 घंटों के अंदर उनके फॉलोअर्स 1 हजार से 4 लाख के आसपास पहुंच गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 14 Apr 2026 04:22 PM (IST)
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Praful Hinge Instagram Followers: प्रफुल्ल हिंगे ने आईपीएल के इतिहास में वो किया, जो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मिचेल स्टार्क और डेल स्टेन जैसे कई दिग्गज नहीं कर सके. प्रफुल्ल इंडियन प्रीमियर लीग के 19 साल के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बने, जिन्होंने पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए. प्रफुल्ल ने डेब्यू मैच में 4 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. 

प्रफुल्ल को इस प्रदर्शन ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. करीब 24 घंटों के अंदर प्रफुल्ल के इंस्टाग्राम पर 1 हजार से फॉलोअर्स का आंकड़ा करीब 4 लाख तक पहुंच गया है. तो आइए जानते हैं कि किन 24 घंटों के बीच प्रफुल्ल सोशल मीडिया पर भी स्टार बन गए. 

मैच से पहले थे 1 हजार फॉलोअर्स

बीते सोमवार (13 अप्रैल) सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि मैच के दिन सुबह प्रफुल्ल के इंस्टाग्राम पर करीब 1 हजार फॉलोअर्स थे.

24 घंटों के अंदर 4 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा

अब 14 अप्रैल को दोपहर में करीब 3 बजे यानी नवजोत सिंह सिद्धु के बताए हुए टाइम के करीब 24 घंटों के बाद इंस्टाग्राम पर प्रफुल्ल हिंगे के फॉलोअर्स का आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच गया है. इस तरह प्रफुल्ल रातों-रात ही सोशल मीडिया पर भी स्टार बन गए. 

हैदराबाद ने जीता मैच 

बता दें कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से शिकस्त दी. मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कप्तान ईशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 44 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 91 रन स्कोर किए. 

फिर रन चेज के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए डेनोवन फरेरा ने 69 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. हालांकि उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी. इस दौरान हैदराबाद के लिए प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने 4-4 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. 

 

यह भी पढ़ें: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद ICC ने संजू सैमसन को दिया खास सम्मान, जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा

Published at : 14 Apr 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Instagram SRH Vs RR IPL 2026 Praful Hinge
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