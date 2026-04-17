हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम

कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम

Who is Samreen Kaur: IPL 2026 के दौरान भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह, समरीन कौर के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. जानिए कौन हैं समरीन?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Apr 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह एक तरफ IPL 2026 में रिकॉर्ड तोड़ने में व्यस्त हैं. दूसरी ओर उन्हें रिलेशनशिप की अफवाहों ने घेरा हुआ है. दोनों के रोमांस की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है. दरअसल अर्शदीप ने स्नैपचैट पर एक मिस्ट्री वुमन के साथ तस्वीर साझा की थी, जिसके हाथ पर टैटू छपा हुआ था. लोगों को तार से तार जोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी कि कुछ ऐसा ही दिखने वाला टैटू समरीन कौर की सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी दिखा. दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा ने तब और अधिक जोर पकड़ा जब समरीन को चंडीगढ़ स्थित महाराज यदावीन्द्र सिंह स्टेडियम में देखा गया.

कौन हैं समरीन कौर?

फैंस भी जानना चाहते हैं कि आखिर समरीन कौर हैं कौन? समरीन पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, लेकिन उनका जन्म और परवरिश जम्मू-कश्मीर में हुई. उन्होंने कपिल देव की बायोपिक '83' में भी काम किया है. इस फिल्म में उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर बलविंदर सिंह संधू (बल्लू) की मंगेतर का किरदार निभाया था.

समरीन कौर ने फैशन इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी. रैम्प वॉक से टीवी एड्स तक का सफर तय किया और 2018 में फेमिना मिस इंडिया के लिए ऑडिशन देने के बाद जम्मू-कश्मीर में स्टेट फाइनलिस्ट बनीं. उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में की महशूर कलाकारों के साथ काम किया है. गुरु रंधावा और बादशाह जैसे नामी कलाकारों के साथ काम किया.

टाइम्स नाउ के अनुसार समरीन ने सिमबोइसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की थी. बताया जाता है कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने तक पहला एक्टिंग ऑफर स्वीकार नहीं किया था.  यारा तेरे वरगा और बावला जैसे बहुचर्चित गानों में काम कर चुकी हैं. उन्होंने पंजाबी फिल्म सरदार जी 2 में काम किया, जिसके बाद '83' के जारी बॉलीवुड में एंट्री मारी. 

यह भी पढ़ें:

चेन्नई ने गुपचुप बुलाया खलील अहमद का रिप्लेसमेंट? MI का बॉलर आया CSK में! जानें वायरल दावे का सच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Samreen Kaur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 GT vs KKR Live Score: शुभमन गिल अर्धशतक के करीब, आसान जीत की तरफ बढ़ रही गुजरात
LIVE: शुभमन गिल अर्धशतक के करीब, आसान जीत की तरफ बढ़ रही गुजरात
आईपीएल 2026
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
आईपीएल 2026
कैमरून ग्रीन ने आखिर किया 25 करोड़ वाला काम, अकेले बचाई KKR की लाज, गुजरात को 181 रनों का लक्ष्य
कैमरून ग्रीन ने किया 25 करोड़ वाला काम, अकेले बचाई KKR की लाज, गुजरात को 181 रनों का लक्ष्य
आईपीएल 2026
चेन्नई ने गुपचुप बुलाया खलील अहमद का रिप्लेसमेंट? MI का बॉलर आया CSK में! जानें वायरल दावे का सच
चेन्नई ने गुपचुप बुलाया खलील अहमद का रिप्लेसमेंट? MI का बॉलर आया CSK में! जानें वायरल दावे का सच
Advertisement

वीडियोज

Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Chitra Tripathi : आरक्षण के नाम पर 'खेल'? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation Bill
Matka King Review: बड़ा कैनवास, विजय वर्मा और 1960 का दौर
Chitra Tripathi : महिलाओं को हक या सिर्फ राजनीति? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation
Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
आईपीएल 2026
कैमरून ग्रीन ने आखिर किया 25 करोड़ वाला काम, अकेले बचाई KKR की लाज, गुजरात को 181 रनों का लक्ष्य
कैमरून ग्रीन ने किया 25 करोड़ वाला काम, अकेले बचाई KKR की लाज, गुजरात को 181 रनों का लक्ष्य
बॉलीवुड
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
इंडिया
'महिलाओं को नहीं मिल पाएगा अधिकार', लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल तो आया गृहमंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन
'महिलाओं को नहीं मिल पाएगा अधिकार', महिला आरक्षण बिल गिरा तो क्या बोले गृहमंत्री अमित शाह
ऑटो
Car Battery Tips: इन संकेतों से पहचानें कब बदलनी है कार की बैटरी, नहीं तो बीच रास्ते फंस सकते हैं आप
Car Battery Tips: इन संकेतों से पहचानें कब बदलनी है कार की बैटरी, नहीं तो बीच रास्ते फंस सकते हैं आप
एग्रीकल्चर
5 लाख में ये काम शुरू कर सकते हैं किसान, 60% सब्सिडी देती है मोदी सरकार
5 लाख में ये काम शुरू कर सकते हैं किसान, 60% सब्सिडी देती है मोदी सरकार
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget