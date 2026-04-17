भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह एक तरफ IPL 2026 में रिकॉर्ड तोड़ने में व्यस्त हैं. दूसरी ओर उन्हें रिलेशनशिप की अफवाहों ने घेरा हुआ है. दोनों के रोमांस की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है. दरअसल अर्शदीप ने स्नैपचैट पर एक मिस्ट्री वुमन के साथ तस्वीर साझा की थी, जिसके हाथ पर टैटू छपा हुआ था. लोगों को तार से तार जोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी कि कुछ ऐसा ही दिखने वाला टैटू समरीन कौर की सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी दिखा. दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा ने तब और अधिक जोर पकड़ा जब समरीन को चंडीगढ़ स्थित महाराज यदावीन्द्र सिंह स्टेडियम में देखा गया.

कौन हैं समरीन कौर?

फैंस भी जानना चाहते हैं कि आखिर समरीन कौर हैं कौन? समरीन पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, लेकिन उनका जन्म और परवरिश जम्मू-कश्मीर में हुई. उन्होंने कपिल देव की बायोपिक '83' में भी काम किया है. इस फिल्म में उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर बलविंदर सिंह संधू (बल्लू) की मंगेतर का किरदार निभाया था.

समरीन कौर ने फैशन इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी. रैम्प वॉक से टीवी एड्स तक का सफर तय किया और 2018 में फेमिना मिस इंडिया के लिए ऑडिशन देने के बाद जम्मू-कश्मीर में स्टेट फाइनलिस्ट बनीं. उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में की महशूर कलाकारों के साथ काम किया है. गुरु रंधावा और बादशाह जैसे नामी कलाकारों के साथ काम किया.

टाइम्स नाउ के अनुसार समरीन ने सिमबोइसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की थी. बताया जाता है कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने तक पहला एक्टिंग ऑफर स्वीकार नहीं किया था. यारा तेरे वरगा और बावला जैसे बहुचर्चित गानों में काम कर चुकी हैं. उन्होंने पंजाबी फिल्म सरदार जी 2 में काम किया, जिसके बाद '83' के जारी बॉलीवुड में एंट्री मारी.

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