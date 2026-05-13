MI से रिलीज होने की अफवाहों के बीच हार्दिक पांड्या की वापसी पर आया अपडेट, जानें कब होगा रिटर्न

IPL 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस से ज्यादा उसके कप्तान हार्दिक पांड्या चर्चा में हैं. हार्दिक पिछले 2 मैचों से बाहर बैठे हैं और अब सवाल पूछा जा रहा है कि MI टीम में हार्दिक की वापसी कब होने जा रही है. मुंबई द्वारा हार्दिक पांड्या को रिलीज किए जाने की अटकलों के बीच उनके रिटर्न को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है. बता दें कि MI का अगला मैच 14 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ होना है, जो धर्मशाला में खेला जाएगा.

हार्दिक पाण्ड्या बैक स्पाज्म (कमर की मांसपेशियों में दर्द) के कारण मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठे हैं. मुंबई की टीम मंगलवार को धर्मशाला पहुंच गई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव, दोनों ही टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे थे. सूर्या कुछ दिन पहले ही पिता बने हैं, जो संभव ही परिवार के साथ समय बिताने के लिए अब तक टीम से नहीं जुड़े हैं. मगर हार्दिक के खेलने पर अब भी संशय बना हुआ है.

कब होगी हार्दिक की वापसी?

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हार्दिक पांड्या चाहे बाकी खिलाड़ियों के साथ धर्मशाला ना पहुंचे हों, लेकिन उन्होंने मुंबई में रहकर अभ्यास शुरू कर दिया है. बताया गया कि उन्होंने मुंबई स्थित रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में लगातार 3 घंटे नेट्स में पसीना बहाया. अभ्यास शुरू करने से हार्दिक ने वापसी के संकेत दिए हैं, लेकिन TOI की इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि वे पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से भी बाहर बैठ सकते हैं.

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मुंबई के 3 मैच बाकी

मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है. लीग स्टेज में उसके अभी तीन मुकाबले बचे हैं. मुंबई अपनी साख बचाने के लिए अगले तीनों मैच जीतकर IPL 2026 से अलविदा लेना चाहेगी. मुंबई को अभी पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के साथ एक-एक मैच खेलना है.

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