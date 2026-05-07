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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH ने रचा इतिहास, CSK को पछाड़ा; पंजाब किंग्स के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

SRH ने रचा इतिहास, CSK को पछाड़ा; पंजाब किंग्स के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

SRH vs PBKS: सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराकर IPL का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो CSK के नाम था. वहीं PBKS के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

By : शिवम | Updated at : 07 May 2026 09:10 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के नाम IPL का एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. पंजाब एक स्टेडियम में सबसे ज्यादा लगातार मैच हारने वाली टीम बन गई है. सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

बुधवार को हुए IPL 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिन्होंने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट लिए. पंजाब के लिए कूपर कोनोली ने शतक जड़ा, वह अंत तक लड़े लेकिन दूसरे बल्लेबाजों का उन्हें साथ नहीं मिल सका और पंजाब लक्ष्य से 34 रन दूर रह गई. इससे पहले हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से SRH ने 235 रन बनाए थे.

PBKS के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स एक ग्राउंड पर किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है. इसी रिकॉर्ड लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे छोड़ दिया. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में PBKS हैदराबाद के खिलाफ लगातार 9वीं बार हारी है. हार का ये सिलसिला 2015 से चला आ रहा है.

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पहले ये अनचाहा रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम था, जो 2010 से 2024 तक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक में लगातार 8 बार हारी थी. अब पंजाब 9 बार राजीव गांधी इंटरनेशनल में हार चुकी है.

SRH ने तोड़ा CSK का रिकॉर्ड

IPL इतिहास में किसी एक ग्राउंड पर किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड पहले चेन्नई सुपर किंग्स के नाम था, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद के नाम हो गया है. SRH 2015 से अभी तक पंजाब किंग्स के खिलाफ हैदराबाद में लगातार 9 मैच जीत चुकी है. चेन्नई ने 2010 से 2014 के बीच RCB को चेन्नई में लगातार 8 बार हराया था.

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इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई है. पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है. आज RCB और LSG के बीच मैच है, अगर लखनऊ हारी तो आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. बेंगलुरु जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर आ जाएगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट (+1.420) SRH (+0.737) से बेहतर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 May 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
SRH Vs PBKS SunRisers Hyderabad IPL Records IPL 2026 PUNJAB KINGS
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