SRH की जीत से अंक तालिका में उठापटक, पंजाब किंग्स से छिना No-1 का ताज; RCB भी लुढ़की

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद की जीत से अंक तालिका में उठापटक, पंजाब किंग्स से छिना No-1 का ताज; RCB भी लुढ़की

IPL Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद की जीत से अंक तालिका में उठापटक, पंजाब किंग्स से छिना No-1 का ताज; RCB भी लुढ़की

IPL 2026 Points Table: बुधवार को हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया. लगातार तीसरी हार से PBKS को अपनी नंबर-1 की पोजीशन गंवानी पड़ी. RCB भी नीचे खिसक गई है.

By : शिवम | Updated at : 07 May 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया. इस जीत के साथ SRH अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई है, जबकि शुरुआत से टॉप पर रहने वाली PBKS दूसरे स्थान पर खिसक गई. RCB को भी एक पायदान का नुकसान हुआ है. जानिए अभी टॉप-4 पोजीशन पर कौन हैं और अन्य टीमें किस पोजीशन पर है.

बुधवार को हुए मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 55 रन बनाए, हेनरिक क्लासेन ने 43 गेंदों में 69 रनों की कमाल पारी खेली. क्लासेन ने इस पारी में 4 छक्के और 3 चौके जड़े. 

लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही, प्रियांश आर्या 1 और प्रभसिमरन सिंह 3 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर निराश किया, वह 5 रन बनाकर कैच आउट हुए. कूपर कोनोली को छोड़कर पंजाब का कोई बल्लेबाज नहीं चला. कोनोली अंत तक टिके रहे, उन्होंने 59 गेंदों में नाबाद 107 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके जड़े, लेकिन उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और पंजाब लक्ष्य से 34 रन दूर रह गई.

यह भी पढ़ें- पंजाब किंग्स ने हैदराबाद के खिलाफ क्यों गंवाया मैच? यहां पढ़िए हार के 3 बड़े कारण

अंक तालिका में टॉप-4 टीमें कौन?

सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंकों तक पहुंचने वाली पहली टीम बन गई, इसी के साथ टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई है. पंजाब किंग्स की ये लगातार तीसरी हार है, 13 अंकों के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर है. 

RCB ने 9 में से 6 मैच जीते हैं, 12 अंक और +1.420 की नेट रन रेट के साथ टीम तीसरे नंबर पर खिसक गई. राजस्थान रॉयल्स के भी 12 अंक हैं, +0.510 के साथ RR तालिका में चौथे नंबर पर है.

यह भी पढ़ें- शशांक सिंह ने फिर टपकाया लड्डू कैच, चौका भी करवा दिया; रिकी पोंटिंग का रिएक्शन वायरल

अन्य टीमों का हाल

गुजरात टाइटंस के भी 12 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट (-0.147) के आधार पर टीम पांचवें स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स 10 अंकों के साथ छठे नंबर पर है. दिल्ली कैपिटल्स के 8 अंक है, वह 7वें स्थान पर है. 

7 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें, 6 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 4 अंकों के साथ सबसे नीचे 10वें नंबर पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 07 May 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
SRH Vs PBKS RCB SunRisers Hyderabad IPL 2026 PUNJAB KINGS IPL 2026 Points Table
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद की जीत से अंक तालिका में उठापटक, पंजाब किंग्स से छिना No-1 का ताज; RCB भी लुढ़की
SRH की जीत से अंक तालिका में उठापटक, पंजाब किंग्स से छिना No-1 का ताज; RCB भी लुढ़की
आईपीएल 2026
पंजाब की लगातार तीसरी हार, काम नहीं आया कूपर कोनोली का तूफान, SRH प्लेऑफ के करीब
पंजाब की लगातार तीसरी हार, काम नहीं आया कूपर कोनोली का तूफान, SRH प्लेऑफ के करीब
आईपीएल 2026
पंजाब किंग्स ने हैदराबाद के खिलाफ क्यों गंवाया मैच? यहां पढ़िए हार के 3 बड़े कारण
पंजाब किंग्स ने हैदराबाद के खिलाफ क्यों गंवाया मैच? यहां पढ़िए हार के 3 बड़े कारण
आईपीएल 2026
हार्दिक और सूर्यकुमार नहीं खेले तो ऐसी होगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन! इन 11 को मिलेगा मौका
हार्दिक और सूर्यकुमार नहीं खेले तो ऐसी होगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन! इन 11 को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Sandeep Chaudhary: विपक्ष के फाइनल गेम पर पत्रकारों का सबसे सटीक विश्लेषण | Mamata | Rahul Gandhi
Campus Beats Season 6: नए Twists और Solid Dance Moves के साथ हुई वापसी
Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में आंकड़ों की बाजीगरी, पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? गेमचेंजर TVK बहुमत से दूर
पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? बहुमत से दूर गेमचेंजर TVK
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली के मौसम में आज भी आएगा बदलाव, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार
दिल्ली के मौसम में आज भी आएगा बदलाव, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार, जानें IMD अपडेट
क्रिकेट
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
इंडिया
बंगाल में खूनी खेल, शुभेंदु अधिकारी के PA की सरेआम गोली मारकर हत्या, मध्यग्राम में मची सनसनी
बंगाल में खूनी खेल, शुभेंदु अधिकारी के PA की सरेआम गोली मारकर हत्या, मध्यग्राम में मची सनसनी
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live: शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या
Live: शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या
जनरल नॉलेज
Mamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
टेक्नोलॉजी
10 में से 9 मोबाइल यूजर्स को रहती है यह चिंता, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी
10 में से 9 मोबाइल यूजर्स को रहती है यह चिंता, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी
शिक्षा
कितनी है दिल्ली एम्स की फीस, हॉस्टल में एक महीने में कितना करना होता है खर्च? यहां जानें
कितनी है दिल्ली एम्स की फीस, हॉस्टल में एक महीने में कितना करना होता है खर्च? यहां जानें
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget