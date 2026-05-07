SRH की जीत से अंक तालिका में उठापटक, पंजाब किंग्स से छिना No-1 का ताज; RCB भी लुढ़की

IPL 2026 के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया. इस जीत के साथ SRH अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई है, जबकि शुरुआत से टॉप पर रहने वाली PBKS दूसरे स्थान पर खिसक गई. RCB को भी एक पायदान का नुकसान हुआ है. जानिए अभी टॉप-4 पोजीशन पर कौन हैं और अन्य टीमें किस पोजीशन पर है.

बुधवार को हुए मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 55 रन बनाए, हेनरिक क्लासेन ने 43 गेंदों में 69 रनों की कमाल पारी खेली. क्लासेन ने इस पारी में 4 छक्के और 3 चौके जड़े.

लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही, प्रियांश आर्या 1 और प्रभसिमरन सिंह 3 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर निराश किया, वह 5 रन बनाकर कैच आउट हुए. कूपर कोनोली को छोड़कर पंजाब का कोई बल्लेबाज नहीं चला. कोनोली अंत तक टिके रहे, उन्होंने 59 गेंदों में नाबाद 107 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके जड़े, लेकिन उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और पंजाब लक्ष्य से 34 रन दूर रह गई.

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अंक तालिका में टॉप-4 टीमें कौन?

सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंकों तक पहुंचने वाली पहली टीम बन गई, इसी के साथ टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई है. पंजाब किंग्स की ये लगातार तीसरी हार है, 13 अंकों के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर है.

RCB ने 9 में से 6 मैच जीते हैं, 12 अंक और +1.420 की नेट रन रेट के साथ टीम तीसरे नंबर पर खिसक गई. राजस्थान रॉयल्स के भी 12 अंक हैं, +0.510 के साथ RR तालिका में चौथे नंबर पर है.

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अन्य टीमों का हाल

गुजरात टाइटंस के भी 12 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट (-0.147) के आधार पर टीम पांचवें स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स 10 अंकों के साथ छठे नंबर पर है. दिल्ली कैपिटल्स के 8 अंक है, वह 7वें स्थान पर है.

7 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें, 6 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 4 अंकों के साथ सबसे नीचे 10वें नंबर पर है.