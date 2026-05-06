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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH VS PBKS: आईपीएल 2026 का सबसे रोकांचक मुकाबला आज, पॉइंट टेबल के टॉपर्स के बीच मैच

SRH VS PBKS: आईपीएल 2026 का सबसे रोकांचक मुकाबला आज, पॉइंट टेबल के टॉपर्स के बीच मैच

SRH VS PBKS: आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला आज पॉइंट टेबल के दो टॉप टीमों के बीच होने जा रहा है. अब देखना यह है कि कौन सी टीम आज के मुकाबले में अपना परचम लहराती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 06 May 2026 11:02 AM (IST)
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IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के आज यानी 6 मई को पंजाब किंग्स और सनाइजर्स हैदराबाद के हीच होगा. यह मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी. यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्यूंकि दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल के टॉप पर चल रही हैं.
 
आईपीएल 2026 में अबतक 48 मैच खेले जा चुके हैं. अगला मुकाबला शीर्ष में मौजूद नंबर-1 टीम  और नंबर-3 टीम के बीच होने जा रही है. आईपीएल 2025 में उपविजेता रह चुके पंजाब किंग्स 9 में से 6 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर मौजूद है. इस टीम ने शुरुआत के 7 मुकाबलों में 6 जीत दर्ज की, और एक मैच का नतीजा बारिश के चलते नहीं निकला. इसके बाद पंजाब को लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा.

तीसरे नंबर पर हैदराबाद

सनराइजर्स की बात करें तो वो 10 में से 6 मुकाबले ही जीती है अबतक और अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है. इस टीम की शुरुआत काफ़ी ख़राब हई थी लेकिन बाद में इन्होंने अपनी किस्मत बदली और बैक टू बैक पांच मैच जीते.  बाद में इसी स्टेडियम में खेले गए अपने लास्ट मुकाबले में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बता दे कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) तीन बार की चैंपियन  रह चुकी  है.

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पहले भी भिड़ चुकी हैं हैदराबाद और पंजाब की टीम

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद 11 अप्रैल को एक-दूसरे से आमना सामना हो चुका है. इस मुकाबले में एसआरएच 6 विकेट से हार गई थी. अब तक दोनों टीमें 25 मैच खेल चुके हैं. एसआरएच का पलड़ा ही भारी रहा है. जहां एसआरएच ने 17 मैच अपने नाम किए वहीं पीबीकेएस ने 8 मुकाबले जीते हैं.

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मैच के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायल अविनाश, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद. 

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, सलिल अरोड़ा, प्रफुल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, ब्रायडन कार्स, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, अमित कुमार, क्रेन्स फुलेट्रा. 

Published at : 06 May 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
IPL 2026 PUNJAB KINGS Sunrisers Hydrabad
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