IPL 2026 के बीच बहुत बड़े स्कैम का खुलासा, हैदराबाद और कोलकाता के मैच से जुड़ा है मामला

हैदराबाद पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग में चल रही टिकटों की कालाबाजारी का भांडाफोड़ कर दिया है. मलकाजगिरी के पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में उप्पल पुलिस के जवान तैनात थे, जिन्होंने आईपीएल टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले रैकेट को धर दबोचा. इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

पुलिस ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि 3 मई 2026 के दिन राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान आईपीएल मैचों की टिकटों की कालाबाजारी करने वाले रैकेट को पकड़ा गया है. 3 लोगों को रंगेहाथ पकड़ा गया, जिनसे मैच के टिकट बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 22,000 बताई गई है.

पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी वीआईपी और वीवीआईपी होने का ढोंग करके अवैध तरीके से टिकट प्राप्त करते और उन्हें भारी मुनाफे की रकम पर बेच रहे थे. यह अभियान मलकाजगिरी पुलिस द्वारा चलाया गया और तीन आरोपियों को 4 मई को कोर्ट में पेश किया गया. अधिकारियों का कहना है कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर इस पूरे अभियान पर नजर रखी जा रही थी.

आरोपियों से कई चीजें बरामद हुई हैं. एक महिंद्रा थार गाड़ी, पांच आईपीएल टिकट, पांच मोबाइल फोन और धोखाधड़ी के लिए एक जाली लेटरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा था.

मैच में क्या हुआ?

3 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच खेला गया, जिसमें हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. SRH की पूरी टीम 169 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी, जबकि ट्रेविस हेड ने 28 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली थी. जवाब में कोलकाता की टीम ने 10 गेंद शेष रहते 7 विकेट से उस मैच को जीत लिया था. इस जीत के सहारे KKR ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा था.

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