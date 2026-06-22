ऋषभ पंत ने खुद नहीं छोड़ी कप्तानी, LSG ने किया बर्खास्त! इंसाइड स्टोरी आई सामने

Rishabh Pant LSG Captaincy Inside Story: ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं. IPL 2026 में लखनऊ के खराब प्रदर्शन के बाद एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया गया था कि पंत ने फ्रेंचाइजी से खुद को कप्तानी से हटाने की रिक्वेस्ट की थी. लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट में बताया गया कि पंत से कप्तानी छीनी गई थी.

बता दें कि पंत की कप्तानी वाली लखनऊ आईपीएल के 19वें सीजन में टेबल सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर रहकर एलिमिनेट हुई थी. पिछले यानी 2025 के सीजन में भी पंत की कप्तानी वाली लखनऊ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी.

LSG ने पंत को कप्तानी से किया बर्खास्त

Cricblogger के मुताबिक, पंत ने खुद लखनऊ की कप्तानी नहीं छोड़ी थी बल्कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें बर्खास्त किया था. लगातार खराब फॉर्म के चलते टीम ने ऐसा फैसला किया गया. बताया गया कि टीम के खराब प्रदर्शन के लिए पंत की जितनी कड़ी जांच-पड़ताल हुई, उतनी किसी और खिलाड़ी की नहीं हुई. बताते चलें कि पंत को लखनऊ ने 2025 के सीजन के लिए हुए मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. इसके साथ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे.

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पंत के वापस दिल्ली कैपिटल्स में जाने की चर्चा तेज

कप्तानी से हटने के कुछ दिन बाद ही पंत को लेकर चर्चा तेज हुई कि वह एक बार अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में वापस जा सकते हैं. बताया गया कि पंत की जगह लखनऊ ने ट्रेड डील के जरिए कुलदीप यादव को अपना हिस्सा बनाने की मांग की. ट्रेड डील में पंत की सैलरी में भी कटौती देखने को मिलेगी. हालांकि अभी ट्रेड डील को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

ऋषभ पंत का आईपीएल करियर

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 139 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 136 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 33.60 की औसत और 146.79 के स्ट्राइक रेट से 3865 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं.

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