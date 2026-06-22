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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम

न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम

Jofra Archer: अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले जोफ्रा आर्चर ने ऐसे भारतीय बल्लेबाज को सबसे मुश्किल बताया, जिसका नाम सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 22 Jun 2026 04:07 PM (IST)
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इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) ने अपने बयान से सबको चौंका दिया. तेज-तर्रार गेंदबाजी से अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों को छकाने वाले आर्चर ने बताया कि शुरुआती दिनों में आईपीएल के दौरान उन्हें सबसे मुश्किल भारतीय बल्लेबाज कौन लगा था. आर्चर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का नाम नहीं लिया. 

यूट्यूब चैनल 'सुपर ओवर' पर बात करते हुए आर्चर ने बताया कि उन्हें केएल राहुल (KL RahuL) के सामने गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल लगता था. इसके अलावा इंग्लिश गेंदबाज ने यह भी बताया कि आखिर उन्हें राहुल इतने मुश्किल बल्लेबाज क्यों लगे. 

आर्चर ने शो में कहा, "शायद IPL के शुरुआती कुछ सालों में केएल राहुल. वो उस वक्त अपने चरम पर थे. मुझे लगता था कि वह किसी भी गेंद को कहीं भी मार सकते थे. उन्हें गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल था." आर्चर का यह बयान वाकई कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मुश्किल बल्लेबाजों में विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे किसी बल्लेबाज का नाम नहीं लिया. 

IPL 2026 में केएल राहुल का प्रदर्शन 

2026 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन से महफिल लूटी थी. उन्होंने सीजन के 14 मैचों की 14 पारियों में बैटिंग करते हुए 45.61 की औसत और 174.41 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 593 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 152* का रहा था. 

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि राहुल टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने मेन इन ब्लू के लिए पिछला टी20 मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था. 

बात करें राहुल के टी20 करियर की, तो अब तक उन्होंने 253 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 240 पारियों में उन्होंने 42.73 की औसत और 138.73 के स्ट्राइक रेट से 8718 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 73 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 152* का रहा है. 

 

यह भी पढ़ें: 'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर आकाश दीप जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर

Published at : 22 Jun 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Jofra Archer Virat Kohli Rohit SHarma KL RAHUL
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