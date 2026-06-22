पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ बैठे नजर आए रविचंद्रन अश्विन, एक टीम में शामिल; फोटो वायरल

भारतीय पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन मेजर लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं, जिसमें उनकी टीम में कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल हैं. उनका हारिस रऊफ के साथ बैठे हुए का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मैट शॉर्ट की कप्तानी वाली इस टीम ने अपने दूसरे मैच में टेक्सास सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया.

अश्विन-रउफ का फोटो वायरल

भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध ठीक नहीं है, जिसका असर क्रिकेट पर भी देखने को मिलता है. भारतीय लीग IPL में पाकिस्तानी क्रिकेटर बैन हैं, जबकि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज भी नहीं खेलता. दोनों की भिड़ंत सिर्फ ICC या ACC टूर्नामेंट में होती है. अब तो भारतीय प्लेयर्स मैच से पहले या बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाते.

महिला क्रिकेट में भी यही देखने को मिलता है. महिला टी20 विश्व कप के जारी संस्करण में भी हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था. ऐसे में भारतीय और पाकिस्तानी प्लेयर का साथ बैठने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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Haris Rauf and Ravichandran Ashwin spotted together during the San Francisco Unicorns fan meetup.@HarisRauf14 @ashwinravi99 pic.twitter.com/uaWOJtRme5 — Thakur (@hassam_sajjad) June 22, 2026

फोटो हारिस रउफ की तरफ से लिया गया गया है, जिसमें उनके बाजू में रविचंद्रन अश्विन बैठे हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि अश्विन कैमरे पर नहीं देख रहे. बता दें कि दोनों मेजर लीग क्रिकेट 2026 में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेल रहे हैं.

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पहले मैच में महंगे साबित हुए अश्विन

रविवार को रविचंद्रन अश्विन ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए पहला मैच खेला. इस मुकाबले में टेक्सास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए, हालांकि अश्विन से पूरे 4 ओवर नहीं डलवाए गए. उन्होंने अपने 2 ही ओवर में 24 रन लुटाए थे, जिसमें कोई विकेट नहीं था.