क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पिछले साल बवाल, अब IPL 2027 ऑक्शन में बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी; मुस्तफिजुर भी शामिल

पिछले साल बवाल, अब IPL 2027 ऑक्शन में बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी; मुस्तफिजुर भी शामिल

IPL 2027: आगामी सीजन के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले बड़ी खबर सामने आई है. बांग्लादेश के एक या दो नहीं बल्कि सात खिलाड़ियों ने कथित तौर पर नीलामी के लिए अपना नाम दिया है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 12 Nov 2026 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल के पिछले सीजन (IPL 2026) से पहले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर काफी बवाल देखने को मिला था. कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर को खरीदा था. लेकिन उस वक्त बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों की खबर आई थी. इसको मद्दे नजर रखते हुए बीसीसीआई के कहने पर फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी गेंदबाज को सीजन की शुरुआत से पहले ही रिलीज कर दिया था. लेकिन अब अगले सीजन (IPL 2027) से पहले एक बार फिर 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया है. 

16 दिसंबर को आगामी आईपीएल सीजन के लिए मिनी ऑक्शन होना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने अलग-अलग क्रिकेट बोर्ड्स से संपर्क किया. इस लिस्ट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी शामिल रहा. हैरानी की बात यह है कि करीब 10 महीने पहले ही मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बवाल हुआ था और अब बीसीसीआई फिर बांग्लादेशी क्रिकेटरों को ऑक्शन में ला रहा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

आईपीएल 2026
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या की एंट्री, अब पंजाब ने IPL 2027 के लिए जारी किया कप्तान का नाम
हार्दिक पांड्या की एंट्री, अब पंजाब ने IPL 2027 के लिए जारी किया कप्तान का नाम
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड कंफर्म, IPL ने लगाई अंतिम मुहर
हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड कंफर्म, IPL ने लगाई अंतिम मुहर
आईपीएल 2026
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की पंजाब किंग्स की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की PBKS की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?

7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ऑक्शन में दिया नाम 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश के 7 खिलाड़ियों ने मिनी ऑक्शन के लिए नाम दिया है. इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल हैं. इसके अलावा नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, हसन महमूद, तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद और शोरफुल इस्लाम लिस्ट का हिस्सा हैं. 

हालांकि अभी आईपीएल की तरफ से ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की आधिकारिक लिस्ट नहीं जारी की गई है. इससे पहले सभी 10 टीमें अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी. टीमों के जरिए रिलीज किए गए खिलाड़ी भी ऑक्शन में जाएंगे. इस तरह अभी ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी होने में अभी वक्त है. 

बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का किया था बायकॉट

मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी विरोध देखने को मिला था. भारत 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान था. बांग्लादेश ने टूर्नामेंट के लिए न्यूट्रल वेन्यू की मांग की थी, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप से नाम वापस ले लिया था. 

 

यह भी पढ़ें: विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे चौथा NZ वनडे? बदल गई टीम इंडिया

Published at : 12 Nov 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman BANGLADESH IPL 2027 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या की एंट्री, अब पंजाब ने IPL 2027 के लिए जारी किया कप्तान का नाम
हार्दिक पांड्या की एंट्री, अब पंजाब ने IPL 2027 के लिए जारी किया कप्तान का नाम
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड कंफर्म, IPL ने लगाई अंतिम मुहर
हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड कंफर्म, IPL ने लगाई अंतिम मुहर
आईपीएल 2026
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की पंजाब किंग्स की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की PBKS की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी
'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी
मध्य प्रदेश
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
इंडिया
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बॉलीवुड
'महाभारत' ही नहीं, इन फिल्मों के लिए भी मशहूर थे रवि चोपड़ा, अमिताभ संग थी पहली और आखिरी मूवी
'महाभारत' ही नहीं, इन फिल्मों के लिए भी मशहूर थे डायरेक्टर रवि चोपड़ा
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे चौथा NZ वनडे? बदल गई टीम इंडिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे चौथा NZ वनडे? बदल गई टीम इंडिया
विश्व
अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव की मॉस्को में मौत, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया
अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव की मॉस्को में मौत, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल
नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल
ट्रेंडिंग
Viral Video: पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget