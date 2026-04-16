राजस्थान और RCB के 8-8 अंक, किटने प्वाइंट लेकर IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी कोई टीम? यहां जानें
IPL 2026 Playoff Qualification Mark: आईपीएल 2026 की प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल जारी है. जानिए प्लेऑफ में जाने के लिए किसी टीम को किटने प्वाइंट्स की जरूरत है.
Latest IPL 2026 Points Table: IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में लगातार उथल-पुथल जारी है. राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और पंजाब किंग्स ऐसी 3 टीम हैं जिन्होंने अब तक निरंतर अच्छा करके दिखाया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब टीम अब तक एकमात्र ऐसी टीम है जिसने एक भी मैच नहीं हारा है. हालांकि उसके 7 अंक हैं. जबकि RCB और राजस्थान के 8-8 अंक हो चुके हैं. बाकी टीमों का प्रदर्शन मिल जुला रहा है. आप भी यह जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर प्लेऑफ में जाने के लिए किसी टीम को किटने प्वाइंट्स की जरूरत है.
प्लेऑफ में जाने के लिए कितने अंक चाहिए?
इंडियन प्रीमियर लीग के लीग स्टेज में प्रत्येक टीम 14 मैच खेलती है. पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देखें तो 16 प्वाइंट्स को सुरक्षित क्वालीफिकेशन का मानदंड माना जाता है. वहीं कोई टीम 18-20 अंक प्राप्त कर लेती है, तो सामान्यतः उसकी टॉप-2 में जगह पक्की हो जाती है. वहीं 16 से कम प्वाइंट्स हों तो टीम का क्वालीफिकेशन नेट रन-रेट पर निर्भर हो जाता है.
आईपीएल 2025 को याद करें तो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19-19 अंक बटोर कर टॉप-2 में जगह बनाने में कामयाब रहीं और टॉप-2 में जगह सुरक्षित की थी. वहीं गुजरात टाइटंस ने 18 अंक और मुंबई इंडियंस 16 प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ में पहुंची थी. आमतौर पर 16 अंकों से कम होने पर प्लेऑफ क्वालीफिकेशन पक्का नहीं होता है और ऐसी टीम को अन्य मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ता है.
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IPL 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल
IPL 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राजस्थान रॉयल्स, दोनों टीम 5 मैच खेल चुकी हैं जिसके बाद उनके 8-8 अंक हैं. इसका मतलब बचे हुए 9 मैचों में RR और RCB चार-चार जीत और दर्ज कर लेती हैं, तो उनकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.
चार मैचों के बाद पंजाब किंग्स के 7 प्वाइंट और सनराइजर्स हैदराबाद के अभी 6 अंक हैं. ये चार टीम अभी प्लेऑफ क्वालीफिकेशन मार्क के भीतर हैं. दिल्ली कैपिटल्स पांचवें, गुजरात टाइटंस छठे, लखनऊ सुपर जायंट्स सातवें और चेन्नई सुपर किंग्स आठवें पायदान पर है. 4 मैचों में केवल एक जीत दर्ज करने वाली मुंबई इंडियंस 9वें और 10वें स्थान पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स का अभी सिर्फ एक अंक है.
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Source: IOCL