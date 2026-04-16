हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026राजस्थान और RCB के 8-8 अंक, किटने प्वाइंट लेकर IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी कोई टीम? यहां जानें

राजस्थान और RCB के 8-8 अंक, किटने प्वाइंट लेकर IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी कोई टीम? यहां जानें

IPL 2026 Playoff Qualification Mark: आईपीएल 2026 की प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल जारी है. जानिए प्लेऑफ में जाने के लिए किसी टीम को किटने प्वाइंट्स की जरूरत है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Apr 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

Latest IPL 2026 Points Table: IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में लगातार उथल-पुथल जारी है. राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और पंजाब किंग्स ऐसी 3 टीम हैं जिन्होंने अब तक निरंतर अच्छा करके दिखाया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब टीम अब तक एकमात्र ऐसी टीम है जिसने एक भी मैच नहीं हारा है. हालांकि उसके 7 अंक हैं. जबकि RCB और राजस्थान के 8-8 अंक हो चुके हैं. बाकी टीमों का प्रदर्शन मिल जुला रहा है. आप भी यह जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर प्लेऑफ में जाने के लिए किसी टीम को किटने प्वाइंट्स की जरूरत है.

प्लेऑफ में जाने के लिए कितने अंक चाहिए?

इंडियन प्रीमियर लीग के लीग स्टेज में प्रत्येक टीम 14 मैच खेलती है. पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देखें तो 16 प्वाइंट्स को सुरक्षित क्वालीफिकेशन का मानदंड माना जाता है. वहीं कोई टीम 18-20 अंक प्राप्त कर लेती है, तो सामान्यतः उसकी टॉप-2 में जगह पक्की हो जाती है. वहीं 16 से कम प्वाइंट्स हों तो टीम का क्वालीफिकेशन नेट रन-रेट पर निर्भर हो जाता है.

आईपीएल 2025 को याद करें तो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19-19 अंक बटोर कर टॉप-2 में जगह बनाने में कामयाब रहीं और टॉप-2 में जगह सुरक्षित की थी. वहीं गुजरात टाइटंस ने 18 अंक और मुंबई इंडियंस 16 प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ में पहुंची थी. आमतौर पर 16 अंकों से कम होने पर प्लेऑफ क्वालीफिकेशन पक्का नहीं होता है और ऐसी टीम को अन्य मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में CSK को 440 वोल्ट का झटका, खलील अहमद पूरे टूर्नामेंट से बाहर; जानें अब कौन लेगा उनकी जगह?

IPL 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल

IPL 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राजस्थान रॉयल्स, दोनों टीम 5 मैच खेल चुकी हैं जिसके बाद उनके 8-8 अंक हैं. इसका मतलब बचे हुए 9 मैचों में RR और RCB चार-चार जीत और दर्ज कर लेती हैं, तो उनकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

चार मैचों के बाद पंजाब किंग्स के 7 प्वाइंट और सनराइजर्स हैदराबाद के अभी 6 अंक हैं. ये चार टीम अभी प्लेऑफ क्वालीफिकेशन मार्क के भीतर हैं. दिल्ली कैपिटल्स पांचवें, गुजरात टाइटंस छठे, लखनऊ सुपर जायंट्स सातवें और चेन्नई सुपर किंग्स आठवें पायदान पर है. 4 मैचों में केवल एक जीत दर्ज करने वाली मुंबई इंडियंस 9वें और 10वें स्थान पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स का अभी सिर्फ एक अंक है.

यह भी पढ़ें: '100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
RCB IPL 2026 IPL 2026 Points Table IPL 2026 Playoff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
राजस्थान और RCB के 8-8 अंक, किटने प्वाइंट लेकर IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी कोई टीम? यहां जानें
राजस्थान और RCB के 8-8 अंक, किटने प्वाइंट लेकर IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी कोई टीम? यहां जानें
आईपीएल 2026
'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान
'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान
आईपीएल 2026
IPL 2026 में CSK को 440 वोल्ट का झटका, खलील अहमद पूरे टूर्नामेंट से बाहर; जानें अब कौन लेगा उनकी जगह?
IPL 2026 में CSK को 440 वोल्ट का झटका, खलील अहमद पूरे टूर्नामेंट से बाहर; जानें अब कौन लेगी उनकी जगह?
आईपीएल 2026
आज MI और PBKS के बीच मुकाबला, जानें मुंबई-पंजाब की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज MI और PBKS के बीच मुकाबला, जानें मुंबई-पंजाब की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

90s की Iconic Scooter अब Electric में! Kinetic DX Plus Electric Scooter Review #kinetic #autolive
2 साल पुरानी फिर भी उतनी ही मजबूत ! Hyundai Venue ownership review #hyundai #venue #autolive
नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Special Parliament Session 2026 LIVE: महिला आरक्षण पर बोले पीएम- अगर किया विरोध तो हमें होगा फायदा, इतिहास से लें सबक
LIVE: महिला आरक्षण पर बोले पीएम- अगर किया विरोध तो हमें होगा फायदा, इतिहास से लें सबक
इंडिया
Womens Reservation Bill: मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
क्रिकेट
'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान
'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
TV TRP Report:'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
इंडिया
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: चुनाव से पहले टीवीके प्रमुख विजय पर मामला दर्ज, जानिए किसने की शिकायत
Live: चुनाव से पहले टीवीके प्रमुख विजय पर मामला दर्ज, जानिए किसने की शिकायत
ट्रेंडिंग
Viral Video: 6.2KM जाने के सिर्फ 35 रुपये? स्विगी के डिलीवरी बॉय ने किया ऐसा काम, वीडियो कर देगा हैरान
6.2KM जाने के सिर्फ 35 रुपये? स्विगी के डिलीवरी बॉय ने किया ऐसा काम, वीडियो कर देगा हैरान
टेक्नोलॉजी
Galaxy Z TriFold से नहीं भरा सैमसंग का मन! अब और भी बड़ा फोन बनाने पर कर रही है काम
Galaxy Z TriFold से नहीं भरा सैमसंग का मन! अब और भी बड़ा फोन बनाने पर कर रही है काम
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget