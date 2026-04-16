'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान

आईपीएल 2026 में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला है. जितनी तारीफ उनकी बैटिंग की होती है, उतनी ही तारीफ उनकी फिटनेस की भी होती है, लेकिन इस समय विराट चोटिल हैं. वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से पहले चोटिल हुए थे. हालांकि, फिर भी वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेले और 49 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. लखनऊ के खिलाफ मैच के बाद विराट ने अपनी इंजरी पर बड़ा बयान दिया है.

विराट कोहली से जब मैच के बाद उनके घुटने की चोट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "पिछले मैच से काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी शत प्रतिशत फिट नहीं हूं. पिछले मैच में घुटने में सूजन थी. यहां तक कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी पिछले चार-पांच दिन से मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था. अपने जज्बे से खुश हूं. मुझे मैच खत्म करना चाहिए था."

चिन्नास्वामी के बैटिंग विकेट पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था. ऐसे में मैच के बाद विराट कोहली से जब पिच को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "पिच पर घास ज्यादा नहीं थी. यह सामान्य से धीमी थी. पिछले कुछ दिन काफी गर्म रहे हैं. पिच थोड़ी अलग थी. मेरा इरादा पावरप्ले में ही विरोधी टीम से मैच छीन लेना था. आज अपने खेलने के तरीके से मैं खुश हूं."

पहली बार आईपीएल में 49 रनों पर आउट हुए किंग कोहली

बता दें कि आईपीएल में पहली बार विराट कोहली इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले और 49 रनों की शानदार पारी खेली. वह 34 गेंद में 49 रन बनाकर पवेलियन लौटे. आईपीएल में पहली बार किंग कोहली 49 रनों पर आउट हुए. इस मैच में लखनऊ ने पहले खेलने के बाद सिर्फ 146 रन बनाए थे. जवाब में आरसीबी ने 29 गेंद पहले लक्ष्य का पीछा कर लिया.