IPL 2026 में CSK को 440 वोल्ट का झटका, खलील अहमद पूरे टूर्नामेंट से बाहर; जानें अब कौन लेगा उनकी जगह?
Khaleel Ahmed Out of IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि तेज गेंदबाज खलील अहमद बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. अब कौन ले सकता है उनकी जगह.
चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि तेज गेंदबाज खलील अहमद पूरे IPL 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अहमद को बाकी मैचों से बाहर होना पड़ा है. वो 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इसी चोट के चलते अपना 4 ओवर का स्पेल पूरा नहीं कर पाए थे. खबर है कि उन्हें पूरी तरह ठीक होने में 10-12 हफ्तों का समय लग सकता है.
खलील अहमद का IPL 2026 सीजन बहुत खराब गुजर रहा था. 5 मैचों में वो केवल 2 विकेट ले पाए थे. चेन्नई सुपर किंग्स लगातार दो मैच जीत चुकी है, जिसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का कहना था कि CSK की टीम धीरे-धीरे लय में लौट रही है. मगर इसी बीच टीम के मुख्य तेज गेंदबाजों में से एक खलील अहमद बाहर हो गए हैं.
टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस भी चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. ऐसे में अहमद की चोट के कारण तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सीएसके की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. अब सवाल है कि चेन्नई टीम में उनकी जगह कौन लेगा
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कैसे होगी CSK की मुश्किल हल?
अब चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में 2 ही विकल्प बचे हैं, जो खलील अहमद की जगह ले सकते हैं. पहला नाम है मुकेश चौधरी का, जो खलील अहमद की तरह बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं. मुकेश को इंडियन प्रीमियर लीग में 16 मैचों का अनुभव है, जिनमें उन्होंने 17 विकेट लिए हैं.
दूसरा नाम है रामकृष्ण घोष का, जिन्हें चेन्नई ने 2025 मेगा ऑक्शन से पहले 30 लाख रुपये में खरीदा था. IPL 2026 के लिए चेन्नई ने उन्हें रिटेन किया था. उन्हें अब तक आईपीएल डेब्यू का मौका प्राप्त नहीं हुआ है. रामकृष्ण घोष दायें हाथ के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. उन्हें अब तक 9 टी20 मैचों का अनुभव प्राप्त है.
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Source: IOCL