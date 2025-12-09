हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलभारतीय नहीं हैं निखिल चौधरी, विदेशी के तौर पर IPL नीलामी का होंगे हिस्सा; BCCI की गलती से खूब मचा बवाल

भारतीय नहीं हैं निखिल चौधरी, विदेशी के तौर पर IPL नीलामी का होंगे हिस्सा; BCCI की गलती से खूब मचा बवाल

Nikhil Chaudhary Auction IPL 2026: BCCI की एक गलती के कारण निखिल चौधरी के नाम पर खूब बवाल मचा. उन्हें पहले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में रखा गया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Dec 2025 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL 2026 ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. इन्हीं में एक नाम निखिल चौधरी का है, जो लेग-स्पिन गेंदबाजी करते हैं. निखिल को लेकर BCCI की एक गलती के कारण खूब बवाल मचा है. दरअसल निखिल अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन ऑक्शन के लिए जारी हुई लिस्ट में निखिल को भारतीयों की सूची में डाला गया था.

जैसे ही आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हुई. उनमें निखिल चौधरी को लोकल प्लेयर यानी भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में डाला गया था. इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा और तरह-तरह के दावे सामने आए.

खासतौर पर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्योंकि BCCI भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति नहीं देती है. तो फिर भला निखिल चौधरी आखिर कैसे बिग बैश लीग में खेल रहे थे. बता दें कि निखिल BBL में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेल चुके हैं और ऑस्ट्रेलियाई डोमेस्टिक क्रिकेट में नियमित रूप से खेलते हुए नजर आते हैं.

BCCI ने सुधारी अपनी गलती

इस बवाल के बीच BCCI ने अपनी गलती को सुधारते हुए निखिल चौधरी को विदेशी खिलाड़ियों की सूची में डाला है. निखिल का नाम अब अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ियों की सूची में बोला जाएगा, जिनका बेस प्राइस 40 लाख रुपये होगा. यह भी खबर है कि बीसीसीआई ऑक्शन की लिस्ट में 14 दिसंबर तक बदलाव कर सकती है, जबकि ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा.

कितने खिलाड़ी, कितने स्लॉट?

ऑक्शन के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से केवल 350 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनपर ऑक्शन में बोली लगेगी. इन 350 खिलाड़ियों में से अधिकतम 77 प्लेयर्स ही बिक पाएंगे, क्योंकि सबकी रिटेंशन लिस्ट आने के बाद सभी टीमों में केवल 77 स्लॉट ही खाली बचे हुए हैं.

IPL 2026 Auction: इन 5 विदेशी दिग्गज को नीलामी में मिल सकती है मोटी रकम, यह ऑलराउंडर बिक सकता है सबसे महंगा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 09 Dec 2025 09:51 PM (IST)
Nikhil Chaudhary IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
