बीसीसीआई ने आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. कुल 350 प्लेयर्स नीलामी में होंगे, जिनमें से 110 विदेशी प्लेयर्स होंगे. आईपीएल ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. बता दें कि ऑक्शन सिर्फ 1 दिन का होगा. जानिए इस बार कौन से 5 विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगे बिक सकते हैं.

1. जेक फ्रेजर-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के 23 वर्षीय जेक फ्रेजर-मैक्गर्क ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है. वह एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो पिछले 2 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. उन्होंने 15 आईपीएल मैचों में 385 रन बनाए हैं. उन्हें जो खास बनाता है वो उनका स्ट्राइक रेट है, आईपीएल में फ्रेजर-मैक्गर्क का स्ट्राइक रेट 200 के पास (199.48) रहा है. वह आईपीएल 2026 ऑक्शन में बड़ी रकम पाने वाले विदेशी प्लेयर बन सकते हैं, उन पर कई टीमें बड़ा दांव लगा सकती है.

2. मथीशा पथिराना (श्रीलंका)

श्रीलंका के मथीशा पथिराना शानदार गेंदबाज हैं, जो पॉवरप्ले और डेथ ओवरों में कमाल कर सकते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स उनपर बड़ा दांव लगा सकती है. पथिराना 2022 से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने 32 मैचों में 47 विकेट लिए हैं. पिछले संस्करण में पथिराना ने 12 मैचों में 13 विकेट लिए थे.

मथीशा पथिराना के टी20 रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 99 मैचों में 132 विकेट लिए हैं. पथिराना का आईपीएल 2026 ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

3. मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के टॉप आर्डर बल्लेबाज मैथ्यू विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जिन पर ऑक्शन में बड़ा दांव लग सकता है. शॉर्ट का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है, लेकिन कई टीमों के बीच उनके लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

शॉर्ट ने आखिरी आईपीएल मैच 2023 में खेला था, पंजाब किंग्स के लिए उस सीजन 6 मैचों में उन्होंने 117 रन ही बनाए थे. हालांकि उनका एकमात्र सीजन अच्छा नहीं था, लेकिन अब वह टी20 के एक खतरनाक बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी में भी योगदान देते हैं. शॉर्ट ने 140 टी20 मैचों में 3431 रन बनाए हैं और 55 विकेट लिए हैं.

4. रचिन रविंद्र (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र पिछले दो सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे, जिसमें उन्होंने 18 मैचों में 413 रन बनाए. हालांकि सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया है, लेकिन अन्य टीमों की नजरें उनपर रहेंगी क्योंकि वह बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. रचिन टॉप आर्डर बल्लेबाज हैं, उनका आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

टी20 आंकड़ों की बात करें तो रचिन रविंद्र ने 116 मैचों में 139.78 की स्ट्राइक रेट से 1922 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम 70 विकेट भी हैं.

5. कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)

कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं, कई बड़ी टीमों की नजरें उनपर है. कैमरून का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं. 2023 में उन्होंने मुंबई के लिए 16 मैचों में 452 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 160 का था. 2024 में वह आरसीबी के लिए 13 मैच खेले, जिसमें 225 रन बनाए और 10 विकेट लिए.