हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Auction: इन 5 विदेशी दिग्गज को नीलामी में मिल सकती है मोटी रकम, यह ऑलराउंडर बिक सकता है सबसे महंगा

IPL 2026 Auction: इन 5 विदेशी दिग्गज को नीलामी में मिल सकती है मोटी रकम, यह ऑलराउंडर बिक सकता है सबसे महंगा

IPL 2026 Auction: आईपीएल ऑक्शन में कुल 350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिनकी लिस्ट जारी हो चुकी है. जानिए कौन से 5 विदेशी प्लेयर्स ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं. कैमरून ग्रीन पर सभी की नजरें रहेंगी.

By : शिवम | Updated at : 09 Dec 2025 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

बीसीसीआई ने आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. कुल 350 प्लेयर्स नीलामी में होंगे, जिनमें से 110 विदेशी प्लेयर्स होंगे. आईपीएल ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. बता दें कि ऑक्शन सिर्फ 1 दिन का होगा. जानिए इस बार कौन से 5 विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगे बिक सकते हैं.

1. जेक फ्रेजर-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के 23 वर्षीय जेक फ्रेजर-मैक्गर्क ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है. वह एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो पिछले 2 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. उन्होंने 15 आईपीएल मैचों में 385 रन बनाए हैं. उन्हें जो खास बनाता है वो उनका स्ट्राइक रेट है, आईपीएल में फ्रेजर-मैक्गर्क का स्ट्राइक रेट 200 के पास (199.48) रहा है. वह आईपीएल 2026 ऑक्शन में बड़ी रकम पाने वाले विदेशी प्लेयर बन सकते हैं, उन पर कई टीमें बड़ा दांव लगा सकती है.

2. मथीशा पथिराना (श्रीलंका)

श्रीलंका के मथीशा पथिराना शानदार गेंदबाज हैं, जो पॉवरप्ले और डेथ ओवरों में कमाल कर सकते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स उनपर बड़ा दांव लगा सकती है. पथिराना 2022 से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने 32 मैचों में 47 विकेट लिए हैं. पिछले संस्करण में पथिराना ने 12 मैचों में 13 विकेट लिए थे. 

मथीशा पथिराना के टी20 रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 99 मैचों में 132 विकेट लिए हैं. पथिराना का आईपीएल 2026 ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

3. मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के टॉप आर्डर बल्लेबाज मैथ्यू विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जिन पर ऑक्शन में बड़ा दांव लग सकता है. शॉर्ट का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है, लेकिन कई टीमों के बीच उनके लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

शॉर्ट ने आखिरी आईपीएल मैच 2023 में खेला था, पंजाब किंग्स के लिए उस सीजन 6 मैचों में उन्होंने 117 रन ही बनाए थे. हालांकि उनका एकमात्र सीजन अच्छा नहीं था, लेकिन अब वह टी20 के एक खतरनाक बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी में भी योगदान देते हैं. शॉर्ट ने 140 टी20 मैचों में 3431 रन बनाए हैं और 55 विकेट लिए हैं.

4. रचिन रविंद्र (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र पिछले दो सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे, जिसमें उन्होंने 18 मैचों में 413 रन बनाए. हालांकि सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया है, लेकिन अन्य टीमों की नजरें उनपर रहेंगी क्योंकि वह बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. रचिन टॉप आर्डर बल्लेबाज हैं, उनका आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

टी20 आंकड़ों की बात करें तो रचिन रविंद्र ने 116 मैचों में 139.78 की स्ट्राइक रेट से 1922 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम 70 विकेट भी हैं.

5. कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)

कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं, कई बड़ी टीमों की नजरें उनपर है. कैमरून का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं. 2023 में उन्होंने मुंबई के लिए 16 मैचों में 452 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 160 का था. 2024 में वह आरसीबी के लिए 13 मैच खेले, जिसमें 225 रन बनाए और 10 विकेट लिए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 09 Dec 2025 09:31 PM (IST)
Tags :
Cameron Green Mathisha Pathirana Matthew Short INDIAN PREMIER LEAGUE IPL AUCTION IPL 2026 IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: इंडिगो कोहराम का असली सच! | Indigo Flight Crisis | Viral Video | ABP News
Parliament Vande Mataram Debate: राष्ट्रगीत वाले विवाद का असली विलेन कौन? | Mahadangal
Goa Night Club fire Case: अग्निकांड के विलेन, बड़ा खुलासा...बड़ा एक्शन |ABP News | Khabar Gawah Hai
Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर | Breaking
क्या Gold अभी भी बढ़ेगा? कब और कैसे करें निवेश, जानिए Nilesh Shah MD, Kotak Mahindra AMC की सलाह|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ट्रेंडिंग
Video: धुरंधर के गाने पर पाकिस्तान में मची धूम, शादी में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
धुरंधर के गाने पर पाकिस्तान में मची धूम, शादी में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
हेल्थ
Diabetes Risk Foods: आज ही खाना छोड़ दें ये 6 फूड, वरना आपकी बॉडी में घर बना लेगी डायबिटीज
आज ही खाना छोड़ दें ये 6 फूड, वरना आपकी बॉडी में घर बना लेगी डायबिटीज
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget