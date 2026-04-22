'तुम आया साथ में कैमरा लाया...', IPL 2026 के बीच दिखा धोनी का बिहारी अंदाज; देखें वीडियो

MS Dhoni Bihari Tone: फैंस आईपीएल 2026 में एमएस धोनी को देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने सीजन में 6 मैच खेल लिए हैं, जिसमें धोनी इंजरी के चलते नजर नहीं आए हैं. भले ही धोनी मैच के लिए मैदान पर नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन अभ्यास में वह लगातार मैदान पर दिख रहे हैं. इसी बीच माही का वीडियो सामने आया, जिसमें वह बिहारी अंदाज में बात करते दिखे.

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर धोनी का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एमआई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरा को देखते ही धोनी बिहारी अंदाज में बोलते हैं. माही का यह स्टाइल फैंस को काफी पसंद आता है.

क्या बोले धोनी?

वीडियो में धोनी ने दीपक चाहर से कहा, "तुम आया साथ में कैमरा लाया..." इस पर चाहर ने कैमरामैन से कहा, "अरे भइया यार चले जाओ." फिर माही ने आगे कहा, "हां, नहीं तो बात नहीं कर पाएंगे (कैमरामैन के चक्कर में)."

Cameraman be like… chalo theek hai 🫠 pic.twitter.com/KqzXsYc9h3 — Mumbai Indians (@mipaltan) April 22, 2026

बताते चलें कि यह पहला मौका नहीं था कि जब धोनी इस अंदाज में बातचीत करते नजर आए. इससे पहले कई बार उन्हें बिहारी स्टाइल में बोलते हुए सुना जा चुका है. माही का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है.

चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच?

चेन्नई अगला यानी 7वां मैच गुरुवार (23 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में धोनी की वापसी की पूरी उम्मीद की जा रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुकाबले के जरिए धोनी सीजन का पहला मैच खेल पाते हैं या नहीं.

धोनी का आईपीएल करियर

धोनी ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 278 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 242 पारियों में बैटिंग करते हुए धोनी ने 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5439 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 84* रनों का रहा.

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