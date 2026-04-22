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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवाराणसी के होटल में होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? दोनों ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन

वाराणसी के होटल में होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? दोनों ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन

Rinku Singh and Priya Saroj in Varanasi: रिंकू सिंह IPL 2026 में KKR के लिए खेल रहे हैं, उनकी टीम का अगला मैच लखनऊ में है. इस बीच रिंकू अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे.

By : शिवम | Updated at : 22 Apr 2026 01:41 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं. वह टीम के उपकप्तान हैं. हालांकि उनकी टीम का सफर अभी तक खराब रहा है. 7वें मैच में उन्हें सीजन की पहली जीत मिली. KKR का अगला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है, जिसके लिए टीम लखनऊ पहुंच गई है. इस बीच वह अपनी मंगेतर और प्रिया सरोज के साथ वाराणसी पहुंचे, जहां दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती में शामिल हुए. उनकी शादी की भी चर्चा हो रही है.

रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं. रिंकू और प्रिया 21 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे. दोनों ने मंगलवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया. दोनों ने सयुक्त पोस्ट में कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'काशी, महादेव की धरती और गंगा का पावन संग.'

करीब आधे घंटे मंदिर में बिताने के बाद रिंकू और प्रिया ने नाव से काशी के घाटों को निहारा. शाम को वह दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां गंगा आरती में शामिल हुए. दोनों को देव दीपावली के लिए भी आमंत्रित किया गया है. रिंकू ने आश्वासन दिया है कि वह आने की पूरी कोशिश करेंगे.

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रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी की चर्चा

खबर है कि रिंकू और प्रिया की शादी जून के पहले हफ्ते में होगी. ये भी खबर है कि शादी वाराणसी के होटल ताज में हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी पहुंचे रिंकू और प्रिया होटल ताज में ही रुके है. इसी वजह से संभावना जताई जा रही है कि दोनों ने शादी की तैयारियों का भी जायजा लिया है.

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रिंकू सिंह के क्रिकेट करियर की बात करें तो वह भारत के लिए वनडे और टी20 में डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने 2 वनडे और 45 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. वह 2018 से आईपीएल खेल रहे हैं और पहले संस्करण से KKR में शामिल है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Apr 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Marriage RINKU SINGH Priya Saroj IPL 2026 Rinku Singh News
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