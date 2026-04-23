इंडियन प्रीमियर लीग में आज एक रोमांचक मैच है. IPL इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी. ये भिड़ंत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है. हालांकि इन दो सर्वश्रेष्ठ टीमों का सफर जारी संस्करण में ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, दोनों एक ही नांव पर सवार है. जब से रोहित शर्मा MI में आए हैं (2011 से), तब से कभी नहीं हुआ कि MI vs CSK मैच में वह या धोनी में से कोई एक भी नहीं खेला हो. फैंस उम्मीद करेंगे कि आज भी इनमें से कम से कम कोई एक खेले. जानिए आज के मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन.

क्या आज खेलेंगे रोहित और धोनी?

एमएस धोनी IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेले हैं, वह लीग शुरू होने से पहले ही चोटिल हो गए थे. हालांकि अब वह टीम के साथ जुड़कर अभ्यास शुरू कर चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ वह शायद ही खेले. लेकिन चेन्नई फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि धोनी ने मंगलवार को जमकर अभ्यास किया, इसलिए ये भी संभावना है कि आज इम्पैक्ट प्लेयर बनकर वह बल्लेबाजी करने उतरे.

दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने मंगलवार को अभ्यास नहीं किया, जो हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे हैं. उनके बिना मुंबई इंडियंस ने पिछले 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 में जीत मिली है और एक में हार. मुंबई टीम द्वारा बताया गया कि अभी भी रोहित का आंकलन किया जा रहा है, उनके खेलने पर फैसला टॉस से पहले ही लिया जाएगा.

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कौन लेगा आयुष म्हात्रे की जगह?

आयुष पिछले मैच में चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में उर्विल पटेल का नाम सबसे आगे हैं. उर्विल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 244 की स्ट्राइक रेट से 195 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक भी शामिल था.

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, कृश भरत, मिचेल सैंटनर, विल जैक्स, जसप्रीत बुमराह.

अश्वनी कुमार: इम्पैक्ट प्लेयर.

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चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जैमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, गुरजपनीत सिंह.

इम्पैक्ट प्लेयर: एमएस धोनी.

लाइव कहां देखें MI vs CSK मैच

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच आज शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 7 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.