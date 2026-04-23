'हर मैच से पहले कार्टून देखता हूं...', वैभव सूर्यवंशी ने क्यों कहा ऐसा; वीडियो हुआ वायरल

वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर कई सवाल उठे, जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीदा था तब उनकी उम्र 13 साल थी. 14 साल की उम्र में उन्होंने IPL डेब्यू किया. अब उनकी उम्र से ज्यादा उनके विस्फोटक अंदाज और रिकार्ड्स की चर्चा होती है. पहले ही संस्करण उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया, जो लीग के इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक है. IPL 2026 में भी उनका यही अंदाज देखने को मिल रहा है, हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बीती रात वह सिर्फ 8 रन बना पाए.

मुकाबले के बाद वैभव सूर्यवंशी जिहोहॉटस्टार प्रेजेंटर से बात करने आए. प्रेजेंटर ने उनसे कहा, "जिस उम्र में मैं कार्टून देखता था उस उम्र में तुम गेंदबाज की गेंदों को कार्टून बना रहे हो. क्या दिमाग में चलता है तुम्हारे?" इस पर वैभव ने अपनी आदत के बारे में बताया कि वह रोज कार्टून देखते हैं.

क्या बोले वैभव सूर्यवंशी

दिमाग में कुछ नहीं चलता है सर. आज भी हर दिन मैच से पहले मैं भी कार्टून देखता हूं. अभी भी आदत है कार्टून देखने का. अभी भी हम कार्टून देख रहे हैं लेकिन फोकस गेम पर भी है. अब अगले मैच पर फोकस करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे और प्लेऑफ की ओर बढ़ेंगे."

यह भी पढ़ें- क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार

बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वैभव सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए, इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता. मोहसिन खान की अच्छी गेंदबाजी के कारण वैभव को लगातार 5 गेंदें डॉट खेलनी पड़ी, दबाव के कारण अंतिम गेंद पर वैभव ने बड़े शॉट का प्रयास किया और आउट हो गए. वैभव ने 11 गेंदों में 8 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- रवींद्र जडेजा ने खोला राज, बताई अनोखे सेलिब्रेशन के पीछे की कहानी; कहा- 'निकोलस पूरन मेरी जेब में है'

डिफेंड करते हुए राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और LSG की पूरी टीम को 119 रनों पर ढेर कर दिया. जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, नंद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने 2-2 विकेट लिए. रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 43 रनों की शानदार पारी खेली और एक विकेट लिया.