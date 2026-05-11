IPL 2026: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ की 9 रन से जीत हुई थी. इस मैच के दौरान एक और दिलचस्प घटना हुई जिसकी वजह से यह मुकाबला चर्चा में आ गया. मैच के दौरान निकोलस पूरन और क्रुणाल पांड्या के बीच हुई तीखी बातचीत ने फैंस को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पूरन को क्रुणाल का कॉलर पकड़ते देखा गया, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई.

घटना उस समय हुई जब क्रुणाल पांड्या की शॉर्ट पिच गेंद पर पूरन ने जोरदार पुल शॉट खेला. रन पूरा करने के बाद दोनों खिलाड़ी आमने-सामने आ गए और कुछ देर तक बातचीत करते नजर आए. कैमरे में दोनों के चेहरे काफी गंभीर दिखाई दिए, जिससे लगा कि मामला काफी बढ़ गया है. मैच खत्म होने के बाद वायरल हुए वीडियो में पूरन आक्रामक अंदाज में क्रुणाल का कॉलर पकड़कर कुछ कहते नजर आए. हालांकि अगले ही पल दोनों हंसते हुए गले मिल गए. इससे साफ हो गया कि यह किसी बड़े विवाद का हिस्सा नहीं था, बल्कि मैच के दबाव और प्रतिस्पर्धा के बीच हुई दोस्ताना नोकझोंक थी.

Look at the way Nicholas Pooran grabbed Krunal Pandya by the collar and neck and started a fight after the RCB vs LSG match, looking aggressive as if he was ready to fight after RCB’s loss to LSG. 👀



Later, Krunal said something to Pooran, and both were seen talking calmly again… pic.twitter.com/zhhae6yW5F — Sonu (@Cricket_live247) May 8, 2026

मिचेल मार्श ने खेली तूफानी पारी

बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. मिचेल मार्श ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ा और आरसीबी के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी रहे. उनके आक्रामक अंदाज ने मैच का रुख बदल दिया. मार्श के आउट होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने भी तेज बल्लेबाजी जारी रखी. निकोलस पूरन ने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए टीम के स्कोर को मजबूत किया. लखनऊ ने निर्धारित 19 ओवरों में 209 रन बनाकर आरसीबी के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा किया.

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RCB की कोशिश रही अधूरी

आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही. विराट कोहली और जैकब बेथेल जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम दबाव में आ गई. इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने जिम्मेदारी संभाली और तेज अर्धशतक लगाकर मैच में वापसी कराई.

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अंतिम ओवरों में टिम डेविड ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन लखनऊ के युवा गेंदबाज दिग्वेश राठी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच पलट दिया. दबाव के क्षणों में उनकी सटीक गेंदों ने आरसीबी को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और लखनऊ ने मुकाबला 9 रन से अपने नाम कर लिया.

मैच से ज्यादा चर्चा में रही पूरन-क्रुणाल की घटना

हालांकि मुकाबला काफी रोमांचक रहा, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पूरन और क्रुणाल के वायरल वीडियो की हुई. दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह बाद में हंसते हुए माहौल हल्का किया, उससे साफ हो गया कि क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा के साथ दोस्ती भी बनी रहती है.