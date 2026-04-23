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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: इकाना में फैंस के बीच भयंकर लड़ाई, चले लात-घूंसे; एक ने उठाकर पटका

Watch: इकाना में फैंस के बीच भयंकर लड़ाई, चले लात-घूंसे; एक ने उठाकर पटका

Fans Fight at Ekana Stadium: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के दौरान इकाना स्टेडियम में बैठे 2 फैंस आपस में लड़ने लगे. दोनों एक दूसरे को मारने लगे, इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By : शिवम | Updated at : 23 Apr 2026 12:54 PM (IST)
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IPL 2026 में बुधवार को इकाना स्टेडियम में हुए मैच में 2 फैंस के बीच भयंकर लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे को लात-घूंसे से मारने लगे. एक ने दूसरे शख्स को नीचे पटक दिया, वह फिर उठकर आया और लड़ने लगा. इस दौरान एक चप्पल से मारने लगा. ये लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के दौरान हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

IPL 2026 का 32वां मैच लखनऊ और राजस्थान के बीच इकाना स्टेडियम में खेला गया, जिसमें राजस्थान ने 40 रनों से जीत दर्ज की. मैच के दौरान दो शख्स आपस में लड़ने लगे. पास बैठे एक शख्स ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो तेजी से वायरल होने लगा.

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को नीचे पटक दिया, जिससे वह निचली लाइन में जाकर गिरा. वह फिर उठकर आया और उसे मारने लगा, इस दौरान एक ने चप्पल निकाल ली और मारने लगा. बीच में आया एक शख्स सिक्योरिटी को आवाज देने लगा, इस दौरान आस पास के लोग दूर हटने लगे.

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मैच में क्या कुछ हुआ

मुकाबले की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे. रवींद्र जडेजा ने 43 रनों की नाबाद पारी खेली. पिच गेंदबाजों को मदद कर रही थी, इसलिए 160 का लक्ष्य आसान नहीं था. हालांकि चेज के दौरान लखनऊ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन पूरी टीम 119 रनों पर सिमट गई. आयुष बडोनी, ऋषभ पंत और एडन मार्क्रम शून्य पर आउट हो गए, मिचेल मार्श 55 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन ये जीत के लिए काफी नहीं थी.

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जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए. बृजेश शर्मा और नंद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट लिए. रवींद्र जडेजा ने निकोलस पूरन के रूप में एक विकेट लिया, उन्हें उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Apr 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Ekana Stadium IPL Viral Video LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026 LUCKNOW
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