Watch: इकाना में फैंस के बीच भयंकर लड़ाई, चले लात-घूंसे; एक ने उठाकर पटका

IPL 2026 में बुधवार को इकाना स्टेडियम में हुए मैच में 2 फैंस के बीच भयंकर लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे को लात-घूंसे से मारने लगे. एक ने दूसरे शख्स को नीचे पटक दिया, वह फिर उठकर आया और लड़ने लगा. इस दौरान एक चप्पल से मारने लगा. ये लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के दौरान हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

IPL 2026 का 32वां मैच लखनऊ और राजस्थान के बीच इकाना स्टेडियम में खेला गया, जिसमें राजस्थान ने 40 रनों से जीत दर्ज की. मैच के दौरान दो शख्स आपस में लड़ने लगे. पास बैठे एक शख्स ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो तेजी से वायरल होने लगा.

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को नीचे पटक दिया, जिससे वह निचली लाइन में जाकर गिरा. वह फिर उठकर आया और उसे मारने लगा, इस दौरान एक ने चप्पल निकाल ली और मारने लगा. बीच में आया एक शख्स सिक्योरिटी को आवाज देने लगा, इस दौरान आस पास के लोग दूर हटने लगे.

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A fight between two fans at the Ekana Stadium. pic.twitter.com/fRHAGdFAZ2 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 23, 2026

मैच में क्या कुछ हुआ

मुकाबले की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे. रवींद्र जडेजा ने 43 रनों की नाबाद पारी खेली. पिच गेंदबाजों को मदद कर रही थी, इसलिए 160 का लक्ष्य आसान नहीं था. हालांकि चेज के दौरान लखनऊ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन पूरी टीम 119 रनों पर सिमट गई. आयुष बडोनी, ऋषभ पंत और एडन मार्क्रम शून्य पर आउट हो गए, मिचेल मार्श 55 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन ये जीत के लिए काफी नहीं थी.

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जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए. बृजेश शर्मा और नंद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट लिए. रवींद्र जडेजा ने निकोलस पूरन के रूप में एक विकेट लिया, उन्हें उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.