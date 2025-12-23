इस खूंखार बैटर को मिली दिल्ली कैपिटल्स की कमान, नए सीजन से पहले फ्रेंचाइजी ने किया एलान
Jemimah Rodrigues Delhi Capitals New Captain: दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रीग्स को नया कप्तान नियुक्त कर दिया है. WPL 2026 में दिल्ली टीम की कमान रोड्रीग्स के हाथों में होगी.
दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रीग्स को नया कप्तान नियुक्त कर दिया है. WPL 2026 में दिल्ली टीम की कमान रोड्रीग्स के हाथों में होगी और वो बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी मेग लैनिंग की जगह लेंगी. लैनिंग, जिनकी कप्तानी में अब तक दिल्ली ने तीनों बार वीमेंस प्रीमियर का फाइनल खेला था, लेकिन तीनों बार दिल्ली कैपिटल्स WPL का खिताब जीतने से चूक गई थी.
जेमिमा रोड्रीग्स पहले सीजन से ही दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड का हिस्सा बनी रही हैं और अब तक इस टीम के लिए 27 मैचों में 507 रन बनाए हैं. वीमेंस प्रीमियर लीग में उनका स्ट्राइक रेट 139.67 का है. उन्होंने दिल्ली टीम का हिस्सा रहते अब तक तीनों WPL फाइनल खेले हैं.
25 वर्षीय जेमिमा रोड्रीग्स भारत की स्टार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को 2025 का वर्ल्ड चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. जेमिमा रोड्रीग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने WPL 2026 मेगा ऑक्शन से पहले 2.2 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.
दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान नियुक्त किए जाने पर जेमिमा रोड्रीग्स ने कहा, "दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त होना सम्मान की बात है. मैं टीम मालिकों और सपोर्ट स्टाफ का आभार जताती हूं कि सबने मुझपर भरोसा दिखाया. यह साल मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहा है, पहले वर्ल्ड कप जीते और अब दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने का मौका मिला है."
रोड्रीग्स ने केवल 25 साल की उम्र में टी20 में खूब सारा अनुभव प्राप्त कर लिया है. उन्होंने भारत के लिए 113 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में 2,444 रन बना लिए हैं, जिनमें 14 अर्धशतक भी शामिल हैं. दूसरी ओर 59 वनडे मैचों में उनके नाम 1749 रन हैं. बताते चलें कि WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच 10 जनवरी को मुंबई इंडियंस के साथ खेलेगी.
