IPL Record: IPL के मुकाबलों में हर साल बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. हालांकि पिछले दो सीजन में बल्लेबाजों ने जिस तरह का तूफानी प्रदर्शन किया, उसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी है. हाईएस्ट मैच एग्रीगेट्स यानी किसी एक मैच में दोनों टीमों के कुल बनाए गए रनों के रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक RCB बनाम SRH का 15 अप्रैल 2024 को खेला गया मुकाबला अब तक का सबसे हाई-स्कोरिंग मैच बना हुआ है.

RCB vs SRH

15 अप्रैल 2024, बेंगलुरु के मैदान पर ऐसा रन-तूफ़ान आया जिसने पूरे IPL को हिला दिया. RCB और SRH ने मिलकर 40 ओवर में 549 रन ठोक दिए. इस मैच का रनरेट रहा 13.72, और हर ओवर में गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा होती रही. इस मैच ने दिखा दिया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए किस स्तर पर स्वर्ग बन चुका है.

SRH vs RR

23 मार्च 2025 को हैदराबाद में खेले गए SRH और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबले ने इस सीजन में रन बरसाने का नया मानक तय किया. दोनों टीमों ने मिलकर 528 रन बनाए, जिसमें गेंदबाज सिर्फ विकेट लेने नहीं बल्कि रन बचाने की कोशिश में संघर्ष करते दिखे. RR के बल्लेबाजों ने पावरप्ले में तेज शुरुआत दी, जबकि SRH ने डेथ ओवर्स में रन की बरसात कर दी.

SRH vs MI

27 मार्च 2024 को SRH और MI के बीच हुआ मैच भी हाईएस्ट एग्रीगेट्स की सूची में शामिल है. 523 रन, केवल 8 विकेट, और रनरेट 13.07, यह मुकाबला पावर-हिटिंग का बेहतरीन उदाहरण रहा. हैदराबाद की बैटिंग ल्यूमिनरी फॉर्म में दिखी, वहीं मुंबई इंडियंस ने भी टॉप ऑर्डर से अच्छी जवाबी पारी खेली.

KKR vs PBKS

26 अप्रैल 2024 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में KKR और पंजाब किंग्स के बीच हुआ मैच भी बेहद रोमांचक रहा. दोनो टीमों ने मिलकर 38.4 ओवर में 13.52 के रनरेट से 523 रन बना डाले. इस मैच को IPL के सबसे एंटरटेनिंग मुकाबलों में गिना जाता है.

DC vs MI

27 अप्रैल 2024 के दिन दिल्ली के मैदान पर DC और MI ने 504 रन ठोककर दर्शकों को पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट दिया. हालांकि इस मैच में 13 विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन की रफ्तार 12.6 रन प्रति ओवर रही.