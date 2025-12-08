हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL Record: IPL के इन 5 मुकाबलों में बने सबसे ज्यादा रन, इसमें तो 40 ओवर में बन गए 549 रन

IPL Record: IPL के इन 5 मुकाबलों में बने सबसे ज्यादा रन, इसमें तो 40 ओवर में बन गए 549 रन

IPL के इतिहास में हाई-स्कोरिंग मैचों का दौर तेजी से बढ़ा है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के 500 से ज्यादा एग्रीगेट मैच ने 2024-25 सीजन को सबसे धमाकेदार और यादगार बना दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 08 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

IPL Record: IPL के मुकाबलों में हर साल बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. हालांकि पिछले दो सीजन में बल्लेबाजों ने जिस तरह का तूफानी प्रदर्शन किया, उसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी है. हाईएस्ट मैच एग्रीगेट्स यानी किसी एक मैच में दोनों टीमों के कुल बनाए गए रनों के रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक RCB बनाम SRH का 15 अप्रैल 2024 को खेला गया मुकाबला अब तक का सबसे हाई-स्कोरिंग मैच बना हुआ है.

RCB vs SRH 

15 अप्रैल 2024, बेंगलुरु के मैदान पर ऐसा रन-तूफ़ान आया जिसने पूरे IPL को हिला दिया. RCB और SRH ने मिलकर 40 ओवर में 549 रन ठोक दिए. इस मैच का रनरेट रहा 13.72, और हर ओवर में गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा होती रही. इस मैच ने दिखा दिया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए किस स्तर पर स्वर्ग बन चुका है.

SRH vs RR 

23 मार्च 2025 को हैदराबाद में खेले गए SRH और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबले ने इस सीजन में रन बरसाने का नया मानक तय किया. दोनों टीमों ने मिलकर 528 रन बनाए, जिसमें गेंदबाज सिर्फ विकेट लेने नहीं बल्कि रन बचाने की कोशिश में संघर्ष करते दिखे. RR के बल्लेबाजों ने पावरप्ले में तेज शुरुआत दी, जबकि SRH ने डेथ ओवर्स में रन की बरसात कर दी.

SRH vs MI 

27 मार्च 2024 को SRH और MI के बीच हुआ मैच भी हाईएस्ट एग्रीगेट्स की सूची में शामिल है. 523 रन, केवल 8 विकेट, और रनरेट 13.07, यह मुकाबला पावर-हिटिंग का बेहतरीन उदाहरण रहा. हैदराबाद की बैटिंग ल्यूमिनरी फॉर्म में दिखी, वहीं मुंबई इंडियंस ने भी टॉप ऑर्डर से अच्छी जवाबी पारी खेली.

KKR vs PBKS 

26 अप्रैल 2024 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में KKR और पंजाब किंग्स के बीच हुआ मैच भी बेहद रोमांचक रहा.  दोनो टीमों ने मिलकर 38.4 ओवर में 13.52 के रनरेट से 523 रन बना डाले. इस मैच को IPL के सबसे एंटरटेनिंग मुकाबलों में गिना जाता है. 

DC vs MI 

27 अप्रैल 2024 के दिन दिल्ली के मैदान पर DC और MI ने 504 रन ठोककर दर्शकों को पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट दिया. हालांकि इस मैच में 13 विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन की रफ्तार 12.6 रन प्रति ओवर रही.  

Published at : 08 Dec 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
IPL RCB Vs SRH Royal Challengers Bangluru
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
स्पोर्ट्स
Ashes 2025-26: एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

UP News: बरेली में पति-पत्नी चोर गैंग का भंडाफोड़! CCTV में कैद हुई वारदात | Crime News | ABP News
Crime News : बीमे के लिए रिश्तों का खूनी चक्रव्यूह | Sansani
Bengal Controversy: बंगाल में चुनाव से पहले मुस्लिम Vs हिन्दू या फिर कोई चुनावी 'खेल' | TMC | BJP
Goa Night Club Fire Incident: 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? | Breaking | Romana Isar Khan
Indigo Flight Crisis: IndiGo की लूट, सरकार मौन क्यों? | Sandeep Chaudhary | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
स्पोर्ट्स
Ashes 2025-26: एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
यूटिलिटी
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
फूड
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget