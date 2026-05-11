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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPBKS vs DC 1st Innings Highlights: पंजाब ने दिल्ली को जमकर धोया, 16 गेंद 50 बनाकर रचा इतिहास, स्टार्क की बंपर पिटाई; बना डाले 210

PBKS vs DC 1st Innings Highlights: पंजाब ने दिल्ली को जमकर धोया, 16 गेंद 50 बनाकर रचा इतिहास, स्टार्क की बंपर पिटाई; बना डाले 210

Punjab Kings vs Delhi Capitals 1st Innings Highlights: पंजाब किंग्स के लिए ओपनर प्रियांश आर्य ने 33 गेंद में 56 रनों की विस्फोटक पारी खेली. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंद में नाबाद 59 रन बनाए.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 11 May 2026 09:53 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 211 रनों का लक्ष्य दिया है. पंजाब ने शानदार शुरुआत की थी. सिर्फ 16 गेंद में ही 50 रन बनाकर इतिहास रचा. प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद में सिक्स लगाया. मिचेल स्टार्क ने दिल्ली के लिए पहला ओवर किया, जिसमें 22 रन बने. आईपीएल में पंजाब किंग्स ने पहले ओवर में पहली बार इतने ज्यादा रन बनाए. पंजाब की पारी 210 रनों पर रुकी. कप्तान श्रेयस अय्यर 59 रनों पर नाबाद लौटे. मिचेल स्टार्क ने दो विकेट जरूर लिए, लेकिन 4 ओवर में 57 रन भी दे डाले.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब किंग्स को प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने एक बार फिर तूफानी शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 6.5 ओवर में 78 रन जोड़े. प्रभसिमरन 15 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए. वहीं प्रियांश आर्य ने 33 गेंद में 56 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 2 चौके और 6 छक्के निकले.

पंजाब किंग्स ने 97 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था. यहां से कूपर कोनोली ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 83 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. कूपर कोनोली 27 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 

पंजाब किंग्स ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस (1) का विकेट गंवाया. अगली गेंद पर मिचेल स्टार्क ने शशांक सिंह (0) को भी आउट कर दिया. सूर्यांश शेडगे और श्रेयस अय्यर ने छठे विकेट के लिए 10 गेंदों में 23 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाया. 

अय्यर 36 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 59 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सूर्यांश ने 8 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 21 रन जोड़े. दिल्ली की तरफ से मिचेल स्टार्क और माधव तिवारी को 2-2 विकेट हाथ लगे. वहीं मुकेश कुमार ने 1 विकेट हासिल किया.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 May 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer PBKS Vs DC IPL MITCHELL STARC Priyansh Arya IPL 2026 Punjab Kings Vs Delhi Capitals
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