क्या है वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी कमजोरी? दिग्गज का जवाब सुनकर दंग रह जाएंगे आप

क्या है वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी कमजोरी? दिग्गज का जवाब सुनकर दंग रह जाएंगे आप
Vaibhav Sooryavanshi Biggest Weakness Revealed: वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर ने वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी कमजोरी का सवाल पूछे जाने पर चौंकाने वाला जवाब दिया.
वैभव सूर्यवंशी, IPL में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने की ओर अग्रसर हैं. 15 साल के इस लड़के ने खूंखार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में सनसनी मचाई हुई है. जोश हेजलवुड, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों को छक्का जड़ चुके हैं. फिलहाल हर एक गेंदबाज इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है कि वैभव की कमजोरी क्या है और उन्हें कैसे आउट किया जा सकता है? वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर इयान बिशप ने इस सवाल पर चौंकाने वाला जवाब दिया है.
वैभव सूर्यवंशी अब तक IPL 2026 में 400 रन बना चुके हैं. वो इस बार ऑरेंज कैप जीतने के दावेदारों में से एक हैं. इस सीजन में 36 गेंद में शतक भी लगा चुके हैं, इसके अलावा उन्होंने दो फिफ्टी भी लगाई हैं.
क्या है वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी?
वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर इयान बिशप ने वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी कमजोरी के सवाल पर कहा कि गुड लेंथ से थोड़ा पीछे टप्पा खाने वाली गेंदों ने उन्हें परेशान किया है, लेकिन एक बार सेट होने पर ऐसी ही गेंद को वे मैदान के बाहर भेज देते हैं.
उन्होंने कहा, "तकनीकी रूप से उनका बैट स्विंग बहुत अनोखा है, वो बेसबॉल स्टाइल में बल्ला घुमाते हैं. उनकी कमजोरी क्या है, इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है. बैक ऑफ ए लेंथ डिलीवरी ने उन्हें परेशान किया है, लेकिन आप इस गेंद पर उन्हें जल्दी आउट नहीं कर पाए तो ऐसी ही गेंद को वैभव बाउंड्री के पार भेज देते हैं. मुझे नहीं लगता कि अभी तक वैभव की ऐसी कोई कमजोरी है."
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भगवान ने AI चिप लगाकर दी है
हाल ही में एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने वैभव सूर्यवंशी पर आरोप लगाए थे कि वे बल्ले में AI चिप लगाकर आते हैं, जिससे ज्यादा पावर के साथ शॉट खेल सकें. इस दावे का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक भी बना. वैभव सूर्यवंशी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देकर कहा था कि भगवान ने पहले से उनके बैट में AI चिप लगाकर दी है, जिसका वे सदुपयोग कर रहे हैं.
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