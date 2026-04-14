हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: राजस्थान को हराकर 'शीर्ष-4' में पहुंची SRH, जानें अब किसके पास ऑरेंज और पर्पल कैप?

IPL 2026: राजस्थान को हराकर 'शीर्ष-4' में पहुंची SRH, जानें अब किसके पास ऑरेंज और पर्पल कैप?

आईपीएल 2026 का 21वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच सोमवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Apr 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 SRH vs RR: आईपीएल 2026 का 21वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच सोमवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने 6 विकेट पर 216 रन बनाए थे. आरआर 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई और 57 रन के बड़े अंतर से हार गई. सीजन के अपने पांचवें मैच में आरआर की यह पहली हार थी, जबकि एसआरएच की पांचवें मैच में यह दूसरी जीत थी.

एसआरएच-आरआर मैच के बाद अंकतालिका और ऑरेंज कैप, पर्पल कैप में हुए बदलावों पर एक नजर डालते हैं.

राजस्थान रॉयल्स 5 मैचों में 8 अंक के साथ पहले स्थान पर, पंजाब किंग्स 4 मैचों में 7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 मैचों में 6 अंक के साथ तीसरे स्थान पर, सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैचों में 4 अंक के साथ चौथे स्थान पर है.

दिल्ली कैपिटल्स 4 मैचों में 4 अंक के साथ पांचवें स्थान पर, गुजरात टाइटंस 4 मैचों में 4 अंक के साथ छठे स्थान पर, लखनऊ सुपर जायंट्स 4 मैचों में 4 अंक के साथ सातवें और मुंबई इंडियंस 4 मैचों में 2 अंक के साथ आठवें स्थान पर है.

चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैचों में 2 जीत के साथ नौवें स्थान पर और कोलकाता नाइट राइडर्स 4 मैचों में 1 अंक के साथ दसवें स्थान पर है.

समान अंक के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग में अंतर उनके रन रेट की वजह से है.

एसआरएच-आरआर मैच के बाद ऑरेंज कैप अब एसआरएच के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के पास चली गई है. क्लासेन ने 5 मैचों की 5 पारियों में 224 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर ईशान किशन हैं जिनके 5 मैचों की 5 पारियों में 213 रन हैं. आरआर के वैभव सूर्यवंशी तीसरे स्थान पर हैं जिनके 5 मैचों की 5 पारियों में 200 रन हैं.

पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा के पास है. कृष्णा ने 4 मैचों में 10 विकेट लिए हैं. आरआर के रवि बिश्नोई 5 मैचों में 9 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं.

यह भी पढ़ें

ईशान किशन के 'सिक्स', प्रफुल हिंगे के विकेट्स देखकर खुशी से झूम उठीं SRH की मालकिन काव्य मारन; वीडियो वायरल

Published at : 14 Apr 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Ipl2026 Sunrises Hydrabad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026: राजस्थान को हराकर 'शीर्ष-4' में पहुंची SRH, जानें अब किसके पास ऑरेंज और पर्पल कैप?
IPL 2026: राजस्थान को हराकर 'शीर्ष-4' में पहुंची SRH, जानें अब किसके पास ऑरेंज और पर्पल कैप?
आईपीएल 2026
मां ने गहने बेचकर दिलाए जूते, पिता ने कहा- 'एक वक्त की रोटी के लिए भी..', रुला देगी SRH पेसर साकिब हुसैन की कहानी
मां ने गहने बेचकर दिलाए जूते, पिता ने कहा- 'एक वक्त की रोटी के लिए भी..', रुला देगी SRH पेसर साकिब हुसैन की कहानी
आईपीएल 2026
ईशान किशन के 'सिक्स', प्रफुल हिंगे के विकेट्स देखकर खुशी से झूम उठीं SRH की मालकिन काव्य मारन; वीडियो वायरल
ईशान किशन के 'सिक्स', प्रफुल हिंगे के विकेट्स देखकर खुशी से झूम उठीं SRH की मालकिन काव्य मारन; वीडियो वायरल
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रमिक आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी
श्रमिक आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी
विश्व
US Iran Peace Talk: तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
US-Iran War: होर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेरा, F-35B और MV-22 काट रहे चक्कर
होर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेरा, F-35B और MV-22 काट रहे चक्कर
एग्रीकल्चर
Ethanol Plant Setup: गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
ऑटो
अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स
अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget