राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई सुपर किंग्स, आज कौन जीतेगा? जानें RR और CSK में किसका पलड़ा भारी

IPL 2026 RR vs CSK: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला आज यानी 30 मार्च, सोमवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के शुरुआती दो मुकाबलों में 200 रनों से ज्यादा का लक्ष्य बड़े ही आसानी से चेज हुआ है, जिसके बाद फैंस के अंदर इस मैच के लिए भी अलग उत्साह देखने को मिल रहा है. तो आइए जानते हैं कि मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है और आंकड़ों के लिहाज से किसका पलड़ा भारी है.

आमने-सामने में किसका पलड़ा भारी?

चेन्नई और राजस्थान का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए, तो अब तक दोनों के बीच 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में चेन्नई ने बढ़त हासिल करते हुए 16 में जीत दर्ज की है. बाकी के 15 मैच राजस्थान ने अपने नाम किए हैं. आंकड़ों के लिहाज से तो सीएसके आगे नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है. लिहाजा आज दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकती हैं.

चेन्नई के खिलाड़ी चोटिल

टूर्नामेंट में अपने शुरुआती मैच से पहले चेन्नई के कई खिलाड़ी चोटिल नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम एमएस धोनी का है. कथित तौर पर धोनी इंजरी के चलते शुरुआती करीब 6 मैचों से बाहर हैं. इसके अलावा टीम के युवा स्टार बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी इंजरी से जूझ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रेविस शुरुआती 2-3 मैच नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में चेन्नई की प्लेइंग 11 कमजोर हो सकती है, जिसका राजस्थान को फायदा मिल सकता है.

पिछले सीजन राजस्थान की जीत

पिछले सीजन यानी 2025 के आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए थे, दोनों ही मैचों में राजस्थान ने जीत हासिल की थी. आंकड़ों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आज के मैच में राजस्थान का पलड़ा भारी है, जिसके चलते टीम की जीत भी हो सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि अंतत: कौन सी टीम बाजी मारती है.

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