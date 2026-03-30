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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRR vs CSK: आज राजस्थान और चेन्नई के बीच भिड़ंत, जानें RR और CSK की संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

RR vs CSK: आज राजस्थान और चेन्नई के बीच भिड़ंत, जानें RR और CSK की संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 का आज तीसरा मैच खेला जाएगा. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें भिड़ेंगी. यहां जानें इस मैच की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 30 Mar 2026 03:40 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में रोमांच की सारी हदें पार हो रही हैं. पहले दिन आरसीबी ने कमाल किया तो दूसरे दिन मुंबई इंडियंस ने. अब तीसरे दिन यानी आज (सोमवार) राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले के भी रोमांचक होने की उम्मीद है. फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि आज एमएस धोनी एक्शन में नहीं दिखेंगे. वह चोटिल होने की वजह से कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. 

राजस्थान और चेन्नई का मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच का टॉस शाम सात बजे से होगा, वहीं मुकाबले की शुरुआत साढ़े सात बजे से होगी. रियान पराग राजस्थान टीम के कप्तान हैं, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ के पास चेन्नई की कमान है. 

एमएस धोनी और जूनियर एबी के बिना उतरेगी चेन्नई 

चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए 2 बुरी खबर हैं. सबके चहेते एमएस धोनी आज का मैच नहीं खेलेंगे. वह चोटिल होने की वजह से कुछ मैचों से बाहर हैं. रिपोर्ट की मानें तो एमएस धोनी शुरुआती छह मैचों में नहीं खेल पाएंगे. वहीं तूफानी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस, जो जूनियर एबी के नाम से जाने जाते हैं, वह भी शुरुआत के कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. 

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. यहां शुरुआत से ही गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है. दोनों ही टीमों में अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं. ऐसे में एक बार फिर हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है. दूसरी पारी में यहां रन बनाना और भी आसान हो जाता है, वहीं ओस का भी इम्पैक्ट रहेगा. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. 

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल/सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांतवीर, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद और मैट हेनरी. 

इम्पैक्ट प्लेयर- राहुल चाहर/अंशुल कंबोज

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और एडम मिल्ने

इम्पैक्ट प्लेयर- तुषार देशपांडे/शुभम दुबे

Published at : 30 Mar 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Sanju Samson Riyan Parag Ruturaj Gaikwad Rajasthan Royals Vs Chennai Super Kings IPL RR Vs CSK MS DHONI IPL 2026
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