Ajinkya Rahane Statement Sparked Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरू हुए अभी दो दिन ही हुए हैं और ये लीग विवादों में आ गया है. दरअसल, बीती रात यानी 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में केकेआर को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. मुंबई से मिली हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने के लिए बयान दिया, जिस वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें लताड़ लगाई है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इशारों ही इशारों में रहाणे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है.

अजिंक्य रहाणे ने कैमरन ग्रीन पर क्यों दिया बयान?

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 221 रन बनाने से रोकने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी आक्रमण पर भारी दबाव था, इसके बावजूद कैमरन ग्रीन ने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की. दरअसल, केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये की बोली लगाकर ग्रीन को आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर खरीदा था. ऐसे में ग्रीन को गेंदबाजी न देना सवाल खड़े करता है. इसी कड़ी में मैच के बाद जब कप्तान अजिंक्य रहाणे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि ग्रीन ने गेंदबाजी क्यों नहीं कि ये जाकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछो. अब इस विवाद पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तीखी टिप्पणी आई है.

केकेआर को दिया गया था कि ग्रीन गेंदबाजी नहीं करेंगे - क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार यानी 30 मार्च को रहाणे के बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि केकेआर को पहले ही बताया जा चुका है कि ग्रीन पीठ की चोट के कारण आईपीएल के पहले 10-12 दिनों में गेंदबाजी नहीं करेंगे. सीए के प्रवक्ता ने कहा, ‘कैमरन ग्रीन को कमर के निचले हिस्से में चोट लगी है, जिसका इलाज चल रहा है, जिस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाजी से दूर रहना होगा. कैमरन फिलहाल भारत में अपनी गेंदबाजी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें. केकेआर को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और वे इस जानकारी से पूरी तरह अवगत हैं.’