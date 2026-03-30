हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के दूसरे ही दिन अजिंक्य रहाणे ने किया बवाल! कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने वाले बयान पर भड़का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

IPL 2026 के दूसरे ही दिन अजिंक्य रहाणे ने किया बवाल! कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने वाले बयान पर भड़का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

MI Vs KKR In IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पहले ही मैच में मिली हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे के एक ऐसा बयान दिया, जिसपर बवाल मच गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 30 Mar 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

Ajinkya Rahane Statement Sparked Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरू हुए अभी दो दिन ही हुए हैं और ये लीग विवादों में आ गया है. दरअसल, बीती रात यानी 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में केकेआर को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. मुंबई से मिली हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने के लिए बयान दिया, जिस वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें लताड़ लगाई है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इशारों ही इशारों में रहाणे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है.

अजिंक्य रहाणे ने कैमरन ग्रीन पर क्यों दिया बयान?

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 221 रन बनाने से रोकने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी आक्रमण पर भारी दबाव था, इसके बावजूद कैमरन ग्रीन ने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की. दरअसल, केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये की बोली लगाकर ग्रीन को आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर खरीदा था. ऐसे में ग्रीन को गेंदबाजी न देना सवाल खड़े करता है. इसी कड़ी में मैच के बाद जब कप्तान अजिंक्य रहाणे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि ग्रीन ने गेंदबाजी क्यों नहीं कि ये जाकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछो. अब इस विवाद पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तीखी टिप्पणी आई है.

केकेआर को दिया गया था कि ग्रीन गेंदबाजी नहीं करेंगे - क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार यानी 30 मार्च को रहाणे के बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि केकेआर को पहले ही बताया जा चुका है कि ग्रीन पीठ की चोट के कारण आईपीएल के पहले 10-12 दिनों में गेंदबाजी नहीं करेंगे. सीए के प्रवक्ता ने कहा, ‘कैमरन ग्रीन को कमर के निचले हिस्से में चोट लगी है, जिसका इलाज चल रहा है, जिस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाजी से दूर रहना होगा. कैमरन फिलहाल भारत में अपनी गेंदबाजी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें. केकेआर को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और वे इस जानकारी से पूरी तरह अवगत हैं.’

Published at : 30 Mar 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
MI Vs KKR Ajinkya Rahane Cricket Australia Cameron Green Cricket News KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 के दूसरे ही दिन अजिंक्य रहाणे ने किया बवाल! कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने वाले बयान पर भड़का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया
IPL 2026 के दूसरे ही दिन अजिंक्य रहाणे ने किया बवाल! कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने वाले बयान पर भड़का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया
आईपीएल 2026
IPL 2026: 'CA से पूछिए...', अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, बताया क्यों नहीं दी कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी
'CA से पूछिए...', अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, बताया क्यों नहीं दी कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी
आईपीएल 2026
CSK VS RR: चेन्नई की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं राजस्थान के ये 5 खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
CSK VS RR: चेन्नई की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं राजस्थान के ये 5 खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने लगाई रिकार्ड्स की झड़ी, कोहली को भी पछाड़ा
IPL 2026 के पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने लगाई रिकार्ड्स की झड़ी, कोहली को भी पछाड़ा
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
NO Kings Protest: Trump का US में क्यों हो रहा विरोध? सड़कों पर उतरे लोग | Trump | Iran Israel War
Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल्याण सिंह के पोते को यूपी का CM बनाने की मांग, BJP सांसद के बयान से मची सियासी हलचल
कल्याण सिंह के पोते को यूपी का CM बनाने की मांग, BJP सांसद के बयान से मची सियासी हलचल
विश्व
India Vs Pakistan Fighter Jet: राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
टेलीविजन
विवियन डीसेना दूसरी बार बने पिता, पत्नी नूरान ने दिया बेटे को जन्म, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात
विवियन डीसेना दूसरी बार बने पिता, पत्नी नूरान ने दिया बेटे को जन्म, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
एग्रीकल्चर
Colored Capsicum Farming: 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है रंगीन शिमला मिर्च, किसान ऐसे कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है रंगीन शिमला मिर्च, किसान ऐसे कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
शिक्षा
IGNOU के हेल्थकेयर कोर्स पर विवाद, UGC नियमों के बाद छात्रों के भविष्य पर सवाल
IGNOU के हेल्थकेयर कोर्स पर विवाद, UGC नियमों के बाद छात्रों के भविष्य पर सवाल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget