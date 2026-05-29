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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026जितने रन वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों से बनाए, उससे भी कम है रोहित-पंत समेत 10 दिग्गजों के टोटल रन

जितने रन वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों से बनाए, उससे भी कम है रोहित-पंत समेत 10 दिग्गजों के टोटल रन

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के लिए IPL 2026 शानदार गुजरा है, उनके छक्कों से बनाए गए रन भी रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत आदि दिग्गज बल्लेबाजों के टोटल रन से ज्यादा हैं.

By : शिवम | Updated at : 29 May 2026 07:05 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी आज एक बार फिर मैदान में होंगे, आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच दूसरा क्वालीफायर खेला जाएगा. जीतने वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट बनेगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा. वैभव ने एलिमिनेटर मैच में क्रिस गेल के एक सीजन सबसे ज्यादा छक्के बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा, वह अभी तक 65 छक्के लगा चुके हैं. उनके सिर्फ छक्कों से बनाए गए रन भी देखें तो वो रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के टोटल रन से भी ज्यादा हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में खेली 15 पारियों में 680 रन बनाए हैं. वह अभी ऑरेंज कैप होल्डर हैं. उन्होंने इस सीजन 55 चौके और 65 छक्के लगाए हैं. उनके सिर्फ छक्कों से बनाए गए रन देखें तो वो 390 है, इतने तो कई दिग्गज टोटल भी नहीं बना पाए. इसमें रोहित शर्मा, ऋषभ पंत भी शामिल हैं. जानें ऐसे ही 10 बल्लेबाजों के बारे में.

ऋषभ पंत

IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत इस सीजन में 312 रन बना पाए, यानी वैभव के सिर्फ छक्कों से बनाए गए रन से भी 78 कम. उन्हें पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, वह टीम के कप्तान हैं.

अजिंक्य रहाणे

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इस साल कुल 335 रन बनाए. उनकी टीम शुरुआत में लगातार मैच हारी थी, हालांकि बाद में टीम जीत के रथ पर सवार हुई लेकिन प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई.

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कैमरन ग्रीन

कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन शुरुआत में फ्लॉप रहे, हालांकि कई मैचों में उन्होंने महत्वपर्ण पारियां खेली. ग्रीन ने इस साल कुल 322 रन बनाए.

टिम डेविड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरू में शामिल टिम डेविड फिनिशर की भूमिका में हैं, उनकी टीम फाइनल में पहुँच गई है लेकिन उसमे शतक भी लगाकर वह वैभव सूर्यवंशी के छक्कों के रनों से आगे नहीं जा पाएंगे. डेविड ने इस साल अभी तक 281 रन बनाए हैं.

रोहित शर्मा

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रोहित शर्मा इस साल कई मैच चोट के कारण नहीं खेल पाए, उनकी कमी टीम को खली. रोहित ने इस साल खेली 9 पारियों में कुल 283 रन बनाए, जो वैभव के छक्कों के रनों से 107 रन कम है.

यह भी पढ़ें- 'कारनेज...' वैभव सूर्यवंशी की पारी पर आया क्रिस गेल का रिएक्शन, कर दी बड़ी भविष्यवाणी

सूर्यकुमार यादव

मुंबई इंडियंस में शामिल भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस साल 270 रन बनाए. इस साल वह फॉर्म में नजर नहीं आए, उनकी फॉर्म को लेकर काफी आलोचना भी हुई है.

शिवम दुबे

चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने इस साल 70 रन बनाए, जो वैभव सूर्यवंशी के छक्कों के रनों से भी 120 रन कम हैं. चेन्नई लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही है.

तिलक वर्मा

मुंबई इंडियंस में शामिल धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इस साल कई महत्वपूर्ण पारी खेली, हालांकि वह भी वैभव के छक्कों के रनों से पीछे ही रह गए. उन्होंने इस सीजन कुल 359 रन बनाए.

प्रियांश आर्या

शुरुआत में प्रियांश शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जो पंजाब किंग्स की सफलता का कारण भी था. लेकिन अंत में प्रियांश लगातार फ्लॉप होते रहे, उनकी टीम भी लगातार 6 मैचों में हार गई और लीग स्टेज से ही बाहर हो गई. प्रियांश ने IPL 2026 में कुल 364 रन बनाए.

फिन एलन

कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर बल्लेबाज फिन एलन ने इस साल 349 रन बनाए, वह वैभव सूर्यवंशी के छक्कों के रनों से 41 रन पीछे हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 29 May 2026 07:05 AM (IST)
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