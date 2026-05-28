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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'जल्दबाजी मत कीजिए...', वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लाने पर आकाश चोपड़ा ने क्यों कहा ऐसा?

'जल्दबाजी मत कीजिए...', वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लाने पर आकाश चोपड़ा ने क्यों कहा ऐसा?

Aakash Chopra on Vaibhav Sooryavanshi India Debut: वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लाने पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि चयनकर्ताओं को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 May 2026 11:20 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी को भारत की सीनियर क्रिकेट टीम में लाना अभी जल्दबाजी होगी. यह कहना है भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का. उनका कहना है कि बेशक वैभव के लिए आईपीएल 2026 सीजन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 15 मैच खेलकर 680 रन बनाए हैं और अभी ऑरेंज कैप भी उन्हीं के पास है. मगर चोपड़ा का कहना है कि चयनकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए.

अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगला टी20 वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है. उन्होंने माना कि वैभव एक स्पेशल खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका टीम में आना मतलब किसी ओपनिंग बल्लेबाज का बाहर जाना. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और हाल ही में संजू सैमसन ने बतौर ओपनर अच्छा किया है. जाहिर है वैभव के आने से टी20 टीम के कॉम्बिनेशन में उथल-पुथल मच जाएगी. 

वैभव एक स्पेशल खिलाड़ी

आकाश चोपड़ा ने कहा - वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लाने का विचार रोमांचक है. क्योंकि आईपीएल भारत का सबसे बड़ा टी20 टूर्नामेंट है और इसमें वैभव के प्रदर्शन को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसमें कोई शक नहीं कि वैभव एक स्पेशल खिलाड़ी है. लेकिन टीम में केवल इसलिए बदलाव नहीं होने चाहिए कि किसी और खिलाड़ी ने अच्छा किया है.

आकाश चोपड़ा ने चयनकर्ताओं को सीधा संदेश देकर कहा कि अभी ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन हैं. उन्होंने कहा कि चयनकर्ता अभिषेक और संजू को हटाकर वैभव सूर्यवंशी को मौका देते हैं, और 2-3 साल बाद वैभव खराब फॉर्म से जूझते हैं तो वे क्या करेंगे.

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जल्दबाजी मत कीजिए

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर समेत अन्य चयनकर्ताओं से आकाश चोपड़ा ने कहा - एक नया बालक चर्चा में है और आप उन्हें बढ़ावा भी देना चाहेंगे. ऐसे में अजीत अगरकर, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा को बहुत अधिक दबाव और आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें वह करना चाहिए जो भारतीय क्रिकेट के लिए सही हो.

उन्होंने आगे कहा, "वैभव भारतीय क्रिकेट नहीं है बल्कि वह भारतीय क्रिकेट का हिस्सा है और मैं मानता हूं कि चयनकर्ता भी इस बात को भलीभांति समझते होंगे और वे जरूर सही फैसला लेंगे. वैभव को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि कल ही मिले, इसमें समय लग सकता है. वह अपने आप से 20 साल आगे है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए."

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 May 2026 11:20 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Aakash Chopra Vaibhav Sooryavanshi
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