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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026सिर्फ 11 मैच बाकी, आठ टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस, कौन कैसे करेगा क्वालीफाई? समझें पूरा गणित

सिर्फ 11 मैच बाकी, आठ टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस, कौन कैसे करेगा क्वालीफाई? समझें पूरा गणित

IPL 2026 Playoff Scenarios For All teams: आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में सिर्फ 11 मुकाबले बचे हैं और आठ टीमों के बीच प्लेऑफ में जाने की जबरदस्त जंग छिड़ी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 May 2026 04:15 PM (IST)
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आईपीएल 2026 का लीग स्टेज समाप्त होने ही वाला है. लीग स्टेज का अंतिम मुकाबला 24 मई को खेला जाएगा और अब केवल 11 मुकाबले ही बचे हैं. मुकाबलों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, लेकिन अब भी आठ टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं. मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुके हैं, लेकिन अन्य 8 टीम अब भी उम्मीदों का हाथ थामे हुए हैं.

ये आखिरी 11 मैच ही तय करेंगे कि प्लेऑफ में कौन सी चार टीम पहुंचेंगी. फॉर्मेट पर एक बार नजर डाल लीजिए कि पहले दो स्थानों पर रहने वाली टीम क्वालीफायर में भिड़ेंगी. पहला क्वालीफायर जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी. तीसरे और चौथे नंबर की टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा.

एलिमिनेटर का विजेता और पहले क्वालीफायर में हारने वाली टीम दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में भिड़ेंगी और इस मैच का विजेता फाइनल में जगह पक्की करेगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये आठ टीम अब भी प्लेऑफ में जा सकती हैं.

8 टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस

RCB- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के 16 पॉइंट्स हैं. वह अगले 2 मैचों में एक भी जीत दर्ज कर लेती है, तो उसका क्वालीफिकेशन पक्का हो जाएगा. 

GT- गुजरात टाइटंस का हाल भी आरसीबी जैसा है. उसके 16 अंक हैं और उसके भी दो मुकाबले बचे हैं. अगले 2 मैचों में एक भी जीत लिया तो गुजरात प्लेऑफ में चली जाएगी.

SRH- सनराइजर्स हैदराबाद के 12 मैचों में 14 अंक हैं. आमतौर पर 16 पॉइंट्स पर क्वालीफिकेशन पक्का हो जाता है, लेकिन एसआरएच अगले दोनों मैच जीतकर बिना किसी पर निर्भर रहते प्लेऑफ में चली जाएगी. एक मैच जीतकर भी वह प्लेऑफ में जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में उसे अन्य मैचों के परिणामों पर निर्भर रहना होगा.

PBKS- पंजाब किंग्स लगातार 5 मैच हार चुकी है. उसके अभी 13 पॉइंट्स हैं और उसे अगर सुरक्षित क्वालीफिकेशन चाहिए तो अगले दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. अगले दो में से एक मैच जीता, उस स्थिति में पंजाब बाहर भी हो सकती है.

RR- राजस्थान रॉयल्स के 3 मैच बचे हैं और तीनों जीत लिए तो उसे प्लेऑफ में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा. राजस्थान के सामने स्थिति ऐसी है कि अगले 3 में से दो मैच उसे हर हाल में जीतने होंगे.

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CSK- चेन्नई सुपर किंग्स मुश्किल परिस्थितियों में घिरी है. अभी उसके 12 अंक हैं और अगले दोनों मैच जीतने पर भी उसे अन्य मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर रहना होगा.

DC- दिल्ली कैपिटल्स के 12 मैचों में 10 अंक हैं और उसके दो मैच बचे हैं. दोनों मैच जीतकर भी उसके 14 अंक होंगे. दिल्ली का बाहर होना औपचारिकता मात्र है, क्योंकि उसके प्लेऑफ में जाने के चांस एक प्रतिशत से भी कम हैं.

KKR- कोलकाता नाइट राइडर्स भी अगर-मगर के फेर में फंसी है. 11 मैचों में 9 पॉइंट्स हैं और वह अधिकतम 15 अंकों तक पहुंच सकती है. अगर अगले तीनों मैच जीत भी लिए तो भी केकेआर टीम को अन्य मुकाबलों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 May 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
IPL 2026 IPL 2026 Playoffs IPL Playoff Scenarios
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