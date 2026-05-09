हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मुश्किल में फंसे यशस्वी जायसवाल समेत 2 क्रिकेटर, Dope Test नहीं देने पर नाडा ने दिया नोटिस

मुश्किल में फंसे यशस्वी जायसवाल समेत 2 क्रिकेटर, Dope Test नहीं देने पर नाडा ने दिया नोटिस

Dope Test: डोप टेस्ट से पता लगाया जाता है कि किसी खिलाड़ी ने प्रतिबंधित सप्लीमेंट या दवा तो नहीं ली. यशस्वी जायसवाल और शेफाली वर्मा को डोप टेस्ट नहीं देने पर NADA ने नोटिस दिया है. जानें पूरा मामला.

By : शिवम | Updated at : 09 May 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के 2 उभरते हुए खिलाड़ियों को डोप टेस्ट नहीं देने के लिए नाडा ने नोटिस दिया है. ये खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल और शेफाली वर्मा. यशस्वी अभी IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं. शेफाली अभी दक्षिण अफ्रीका में है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ वेयर अबाउट फेल्योर के अंतर्गत मिस टेस्ट रिकॉर्ड कर लिया है. इसका मतलब है कि दोनों टेस्ट के लिए तय ठिकाने पर नहीं मिले.

यशस्वी जायसवाल और शेफाली वर्मा को सफाई देने का एक और मौका मिला है. बता दें कि अगर 12 महीने में किसी खिलाड़ी पर 3 बार मिस टेस्ट रिकॉर्ड हो जाते हैं तो इसे एंटी डोपिंग के नियमों का उल्लंघन माना जाता है. खिलाड़ी पर 2 साल का बैन भी लग सकता है.

रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल (RTP) में शामिल प्लेयर्स को डोप टेस्ट के लिए दिन के समय और स्थान को दर्ज करना होता है. उस स्थान पर तय समय पर डोप कंट्रोल ऑफिसर सैंपल लेने के लिए आता है. नाडा ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि ऑफिसर पिछले साल 17 दिसंबर को यशस्वी जायसवाल का डोप टेस्ट लेने पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिले. इसी तरह शेफाली वर्मा का 7 नवंबर को सैंपल लेना था, लेकिन वह भी नहीं मिली. दोनों क्रिकेटर RTP में आते हैं.

यह भी पढ़ें- श्रेयस अय्यर नहीं, इस खिलाड़ी को T20 कप्तान बनाने की तैयारी कर रहा है BCCI? सामने आई जानकारी

दोनों ने नहीं दिया था जवाब, फिर मिला समय

मिस टेस्ट रिकॉर्ड होने के बाद भी दोनों खिलाड़ियों को अपनी सफाई देने का एक और मौका मिला है. शेफाली और यशस्वी को सफाई देने के लिए 7 दिन का और समय दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार 18 फरवरी और 20 फरवरी को इन दोनों क्रिकेटर्स से जवाब माँगा गया था लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया. इसके बाद नाडा ने पहला मिस टेस्ट रिकॉर्ड कर लिया.

यह भी पढ़ें- IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1

नाडा ने इसकी जानकारी BCCI और ICC को भी दे दी है. अब दोनों ही खिलाड़ियों को सावधान रहना होगा क्योंकि अगर 2 मिस टेस्ट उनके खिलाफ और रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं तो उन पर बैन का खतरा मंडराने लगेगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 09 May 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Dope Test Shafali Verma YASHASVI JAISWAL NADA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
मुश्किल में फंसे यशस्वी जायसवाल समेत 2 क्रिकेटर, Dope Test नहीं देने पर नाडा ने दिया नोटिस
मुश्किल में फंसे यशस्वी जायसवाल समेत 2 क्रिकेटर, Dope Test नहीं देने पर नाडा ने दिया नोटिस
आईपीएल 2026
क्या चोटिल हैं वरुण चक्रवर्ती? मैच के बाद KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिया अपडेट
क्या चोटिल हैं वरुण चक्रवर्ती? मैच के बाद KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिया अपडेट
आईपीएल 2026
Delhi Capitals की बढ़ीं मुश्किलें, क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है टीम? जानिए पूरा समीकरण
Delhi Capitals की बढ़ीं मुश्किलें, क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है टीम? जानिए पूरा समीकरण
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
UP News: अफसरों की अब खैर नहीं! Yogi Government का नया 'प्रोटोकॉल'! | CM Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
दिल्ली NCR
'बंगाल मणिपुर न बने...', शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज
'बंगाल मणिपुर न बने...', शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, पाकिस्तान सरकार ने दिए 25 करोड़
भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, PAK सरकार ने दिए 25 करोड़
साउथ सिनेमा
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का Ad ठुकराया, पिंपल्स ने बनाया स्टार, 'पक्के उसूलों' वाली एक्ट्रेस की कहानी
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का एड ठुकराया, साउथ की इस एक्ट्रेस को पिंपल्स ने बनाया स्टार
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
एग्रीकल्चर
किसानों को इन कामों के लिए सरकार देगी 35% तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का फायदा
किसानों को इन कामों के लिए सरकार देगी 35% तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का फायदा
जनरल नॉलेज
Spacesuit Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget