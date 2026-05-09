मुश्किल में फंसे यशस्वी जायसवाल समेत 2 क्रिकेटर, Dope Test नहीं देने पर नाडा ने दिया नोटिस

भारतीय क्रिकेट टीम के 2 उभरते हुए खिलाड़ियों को डोप टेस्ट नहीं देने के लिए नाडा ने नोटिस दिया है. ये खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल और शेफाली वर्मा. यशस्वी अभी IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं. शेफाली अभी दक्षिण अफ्रीका में है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ वेयर अबाउट फेल्योर के अंतर्गत मिस टेस्ट रिकॉर्ड कर लिया है. इसका मतलब है कि दोनों टेस्ट के लिए तय ठिकाने पर नहीं मिले.

यशस्वी जायसवाल और शेफाली वर्मा को सफाई देने का एक और मौका मिला है. बता दें कि अगर 12 महीने में किसी खिलाड़ी पर 3 बार मिस टेस्ट रिकॉर्ड हो जाते हैं तो इसे एंटी डोपिंग के नियमों का उल्लंघन माना जाता है. खिलाड़ी पर 2 साल का बैन भी लग सकता है.

रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल (RTP) में शामिल प्लेयर्स को डोप टेस्ट के लिए दिन के समय और स्थान को दर्ज करना होता है. उस स्थान पर तय समय पर डोप कंट्रोल ऑफिसर सैंपल लेने के लिए आता है. नाडा ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि ऑफिसर पिछले साल 17 दिसंबर को यशस्वी जायसवाल का डोप टेस्ट लेने पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिले. इसी तरह शेफाली वर्मा का 7 नवंबर को सैंपल लेना था, लेकिन वह भी नहीं मिली. दोनों क्रिकेटर RTP में आते हैं.

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दोनों ने नहीं दिया था जवाब, फिर मिला समय

मिस टेस्ट रिकॉर्ड होने के बाद भी दोनों खिलाड़ियों को अपनी सफाई देने का एक और मौका मिला है. शेफाली और यशस्वी को सफाई देने के लिए 7 दिन का और समय दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार 18 फरवरी और 20 फरवरी को इन दोनों क्रिकेटर्स से जवाब माँगा गया था लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया. इसके बाद नाडा ने पहला मिस टेस्ट रिकॉर्ड कर लिया.

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नाडा ने इसकी जानकारी BCCI और ICC को भी दे दी है. अब दोनों ही खिलाड़ियों को सावधान रहना होगा क्योंकि अगर 2 मिस टेस्ट उनके खिलाफ और रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं तो उन पर बैन का खतरा मंडराने लगेगा.