क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'! BCCI के नए फैसले से मची खलबली

IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'! BCCI के नए फैसले से मची खलबली

IPL 2027 अभी बहुत दूर है, लेकिन BCCI के नए कदम से इंडियन प्रीमियर लीग में बदलाव के संकेत मिले हैं. बोर्ड विवादित इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर दोबारा विचार करने जा रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Aug 2026 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

इम्पैक्ट प्लेयर रूल को पहली बार 2023 में IPL में लागू किया गया था. हर साल यह नियम आलोचनाओं में घिरा होता है और अब आखिरकार BCCI ने इसपर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है. कुछ समय पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का कहना था कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर दोबारा से विचार किया जाएगा. उसके कुछ महीनों बाद बोर्ड ने सभी 10 फ्रेंचाइजी से इस नियम को लेकर अपने विचार पेश करने को कहा है.

इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर गिरेगी गाज!

क्रिकबज के अनुसार इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर सभी टीमों को सोमवार, 31 अगस्त तक अपनी-अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी. इम्पैक्ट प्लेयर लगातार विवादों में घिरा रहा है और IPL 2026 में भी पहले की तरह इसकी जमकर आलोचना हुई, क्योंकि 2026 सीजन में टीमों ने पहले से कहीं ज्यादा बार 200 से अधिक स्कोर खड़ा किया. इस नियम को अक्सर गेंदबाज विरोधी भी कहा गया है.

दूसरी ओर बीसीसीआई PMOA (प्लेयर्स एण्ड मैच ऑफिशियल्स एरिया), अंपायरिंग, अभ्यास सत्र और प्लेइंग कंडीशंस को लेकर भी विचार कर रहा है. मगर इनमें इम्पैक्ट प्लेयर रूल सबसे अहम मुद्दा होगा. पिछले साल बोर्ड ने संकेत दिए थे कि इम्पैक्ट प्लेयर का नियम कम से कम एक साल के लिए और जारी रहेगा, लेकिन BCCI का नया कदम इसके बिल्कुल उलट है.

रोहित शर्मा से लेकर श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल भी इस नियम का खुले में विरोध कर चुके हैं. हालांकि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया इसका समर्थन कर चुके हैं. उन्होंने लो-स्कोरिंग मैचों की दलील पेश करते हुए कहा कि कम स्कोर वाले मैच भी फैंस को पसंद आए हैं और गेंदबाज भी विकेट ले पा रहे हैं. मगर बीसीसीआई अब इस नियम को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है.

यह भी पढ़ें: 150वें मैच में दीप्ति शर्मा का धमाका, टी20 क्रिकेट की सबसे सफल गेंदबाज बनीं

2023 में हुई थी शुरुआत

इम्पैक्ट प्लेयर रूल की शुरुआत 2023 में हुई थी. ज्यादातर बल्लेबाजी टीम इसका भरपूर फायदा उठाती आई हैं. दरअसल टॉस होने से पहले दोनों टीम 5 सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों की लिस्ट सबमिट करती हैं. मैच के दौरान कोई विकेट गिरने, ओवर खत्म होने या पारी के समाप्त होने पर इम्पैक्ट प्लेयर को बुलाया जा सकता है.

इम्पैक्ट खिलाड़ी, उन 5 सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों में से एक होता है. वहीं इम्पैक्ट प्लेयर जिस भी प्लेयर की जगह मैदान में आता है, वह खिलाड़ी दोबारा मैच में भाग नहीं ले सकता है. 

यह भी पढ़ें:

एशिया कप के पहले मैच में स्मृति मंधाना ने रच डाला इतिहास, किया ये बड़ा कारनामा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
IPL Impact Player Rule INDIAN PREMIER LEAGUE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'! BCCI के नए फैसले से मची खलबली
IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'! BCCI के नए फैसले से मची खलबली
आईपीएल 2026
इस भारतीय को बनना चाहिए CSK का नया कोच? दिग्गज ने लिया किसका नाम, जानें
इस भारतीय को बनना चाहिए CSK का नया कोच? दिग्गज ने लिया किसका नाम, जानें
आईपीएल 2026
हार्दिक की ट्रेड डील से पहले MI का मास्टर प्लान, इस दिग्गज को किया शामिल
हार्दिक की ट्रेड डील से पहले MI का मास्टर प्लान, इस दिग्गज को किया शामिल
आईपीएल 2026
IPL में वापसी को बेताब इंग्लैंड का खूंखार क्रिकेटर, लेकिन 2 साल के लिए बैन
IPL में वापसी को बेताब इंग्लैंड का खूंखार क्रिकेटर, लेकिन 2 साल के लिए बैन
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK का साथ देगा बांग्लादेश? मक्का पैक्ट पर बड़ा बयान, भारत पर क्या असर?
PAK का साथ देगा बांग्लादेश? मक्का पैक्ट पर बड़ा बयान, भारत पर क्या असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: अखिलेश के विधायक बोले- 'अहंकार में डूबी BJP'
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: अखिलेश के विधायक बोले- 'अहंकार में डूबी BJP'
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बॉलीवुड
'नेगेटिविटी फैलाई गई...', 'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिक ने बेटे अमाल का किया सपोर्ट
'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिकने किया बेटे अमाल का सपोर्ट, कही ये बात
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'
अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'
पंजाब
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
ट्रेंडिंग
'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'
'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget