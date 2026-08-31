IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'! BCCI के नए फैसले से मची खलबली

इम्पैक्ट प्लेयर रूल को पहली बार 2023 में IPL में लागू किया गया था. हर साल यह नियम आलोचनाओं में घिरा होता है और अब आखिरकार BCCI ने इसपर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है. कुछ समय पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का कहना था कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर दोबारा से विचार किया जाएगा. उसके कुछ महीनों बाद बोर्ड ने सभी 10 फ्रेंचाइजी से इस नियम को लेकर अपने विचार पेश करने को कहा है.

इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर गिरेगी गाज!

क्रिकबज के अनुसार इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर सभी टीमों को सोमवार, 31 अगस्त तक अपनी-अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी. इम्पैक्ट प्लेयर लगातार विवादों में घिरा रहा है और IPL 2026 में भी पहले की तरह इसकी जमकर आलोचना हुई, क्योंकि 2026 सीजन में टीमों ने पहले से कहीं ज्यादा बार 200 से अधिक स्कोर खड़ा किया. इस नियम को अक्सर गेंदबाज विरोधी भी कहा गया है.

दूसरी ओर बीसीसीआई PMOA (प्लेयर्स एण्ड मैच ऑफिशियल्स एरिया), अंपायरिंग, अभ्यास सत्र और प्लेइंग कंडीशंस को लेकर भी विचार कर रहा है. मगर इनमें इम्पैक्ट प्लेयर रूल सबसे अहम मुद्दा होगा. पिछले साल बोर्ड ने संकेत दिए थे कि इम्पैक्ट प्लेयर का नियम कम से कम एक साल के लिए और जारी रहेगा, लेकिन BCCI का नया कदम इसके बिल्कुल उलट है.

रोहित शर्मा से लेकर श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल भी इस नियम का खुले में विरोध कर चुके हैं. हालांकि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया इसका समर्थन कर चुके हैं. उन्होंने लो-स्कोरिंग मैचों की दलील पेश करते हुए कहा कि कम स्कोर वाले मैच भी फैंस को पसंद आए हैं और गेंदबाज भी विकेट ले पा रहे हैं. मगर बीसीसीआई अब इस नियम को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है.

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2023 में हुई थी शुरुआत

इम्पैक्ट प्लेयर रूल की शुरुआत 2023 में हुई थी. ज्यादातर बल्लेबाजी टीम इसका भरपूर फायदा उठाती आई हैं. दरअसल टॉस होने से पहले दोनों टीम 5 सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों की लिस्ट सबमिट करती हैं. मैच के दौरान कोई विकेट गिरने, ओवर खत्म होने या पारी के समाप्त होने पर इम्पैक्ट प्लेयर को बुलाया जा सकता है.

इम्पैक्ट खिलाड़ी, उन 5 सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों में से एक होता है. वहीं इम्पैक्ट प्लेयर जिस भी प्लेयर की जगह मैदान में आता है, वह खिलाड़ी दोबारा मैच में भाग नहीं ले सकता है.

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