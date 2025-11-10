रवींद्र जडेजा ने 10 सीजन में CSK से कितने करोड़ कमाए? रकम देख आपके होश उड़ जाएंगे

रवींद्र जडेजा कभी चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ेंगे, यह सोचने में भी अजीब लगता है. क्योंकि जडेजा ने पीली जर्सी में एक अलग विरासत कमाई है. वो 10 सीजन चेन्नई टीम के लिए खेले हैं, लेकिन अटकलें हैं कि IPL 2026 में जडेजा राजस्थान रॉयल्स टीम में जा सकते हैं. बताया जा रहा है कि CSK-RR ट्रेड डील में संजू सैमसन के बदले चेन्नई टीम रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन को देने के लिए तैयार है. खैर अभी ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच आइए जान लेते हैं कि जडेजा ने अब तक चेन्नई सुपर किंग्स टीम से कितने करोड़ की कमाई कर ली है.

आपको बता दें कि रवींद्र जडेजा अपने IPL करियर में चार टीमों के लिए खेल चुके हैं. वो राजस्थान रॉयल्स (2008-09), कोच्चि टस्कर्स केरल (2011), चेन्नई सुपर किंग्स (2012-2015, 2018-2025) और गुजरात लायंस (2016-17) के लिए भी खेल चुके हैं.

CSK से कितने करोड़ कमाए?

सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए रवींद्र जडेजा ने 10 सीजन में 124.44 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. जडेजा पहली बार 2012 में CSK के लिए खेले थे, वो उस सीजन ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर रहे थे. चेन्नई ने उन्हें 9.72 करोड़ रुपये में खरीदा था. उससे अगले सीजन भी उन्हें इतना ही पैसा मिला, लेकिन उससे अगले सीजन उनकी तनख्वाह घटकर साढ़े 5 करोड़ हो गई थी.

2016 और 2017 सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स बैन रही, वहीं जब 2018 में जडेजा ने CSK में रिटर्न किया तब उन्हें 7 करोड़ रुपये की सैलरी मिली थी. सीजन 2021 तक उनकी तनख्वाह 7 करोड़ ही रही. इस भारतीय ऑलराउंडर 2022 सीजन में 16 करोड़ रुपये मिले और उससे अगले सीजन भी उन्हें इतना ही पैसा मिला. 2024 सीजन के लिए भी उन्हें 16 करोड़ रुपये मिले, लेकिन IPL 2025 मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई टीम ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

2012 - 9.72 करोड़

2013 - 9.72 करोड़

2014 - 5.5 करोड़

2015 - 5.5 करोड़

2018 - 7 करोड़

2019 - 7 करोड़

2020 - 7 करोड़

2021 - 7 करोड़

2022 - 16 करोड़

2023 - 16 करोड़

2024 - 16 करोड़

2025 - 18 करोड़

