IPL 2026 Trade Players: सिर्फ सैमसन-जडेजा नहीं, IPL ऑक्शन से पहले इन 5 खिलाड़ियों की हो सकती है ट्रेड डील; हैरान कर देगी लिस्ट
IPL 2026 Trade Players List (Possible): आईपीएल के आगामी सीजन के लिए ऑक्शन 15, दिसंबर को होने की संभावना है. इससे पहले 5 खिलाड़ी हैं, जो ट्रेड डील के जरिए एक टीम से दूसरी टीम में जा सकते हैं.
इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन 15, दिसंबर को होने की संभावना है. उससे पहले सभी 10 टीमों के लिए अपने रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट बोर्ड को सौंपने की डेडलाइन 15 नवंबर, है. रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन की ट्रेड डील अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, दोनों टीमों के बीच चर्चा हो गई है लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. यहां हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जो ट्रेड डील के जरिए वर्तमान टीम से नई टीम में जा सकते हैं.
केएल राहुल
केएल राहुल अभी दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हैं, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने पिछले साल ऑक्शन में खरीदा था. दिल्ली तो उन्हें कप्तान भी बनाना चाहती थी, लेकिन राहुल नहीं माने थे. हालांकि बल्ले से राहुल ने प्रभावी प्रदर्शन किया, इसी वजह से दिल्ली अपने इस खिलाड़ी को आसानी से नहीं छोड़ना चाहती.
केएल राहुल को कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी अपने साथ लाना चाहती है, इसलिए लिए वह दिल्ली को ट्रेड डील के जरिए आंद्रे रसेल को भी देने के लिए तैयार हो गई थी. हालांकि रसेल से शायद बात नहीं बनेगी. जब तक केकेआर रिंकू सिंह या वरुण चक्रवर्ती को नहीं देगी, शायद दिल्ली ये डील न करे.
संजू सैमसन
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को लेकर भी खबर है कि फ्रेंचाइजी उन्हें सीएसके को देने के लिए डील पर चर्चा कर रही है, लेकिन कप्तान के बदले वह रवींद्र जडेजा के साथ एक और प्लेयर चाहती है. ये भी खबर है कि संजू सैमसन को लेने के लिए दिल्ली कैपिटल्स भी चर्चा कर रही है. बता दें कि संजू सैमसन पहले दिल्ली में रह चुके हैं.
वाशिंगटन सुंदर
अश्विन की रिटायरमेंट के बाद चेन्नई सुपर किंग्स कथित तौर पर उनके लिए एक उपयुक्त विकल्प की तलाश में है. खबर है कि फ्रैंचाइज़ी ने वाशिंगटन सुंदर में रुचि दिखाई है, जो वर्तमान में गुजरात टाइटन्स का हिस्सा हैं. वह टीम इंडिया के लिए भी मैच खेल रहे हैं. अश्विन ने इस पर वाशिंगटन की प्रतिक्रिया का भी खुलासा किया था, उन्होंने कहा था कि सुंदर को इस बारे में नहीं पता लेकिन गुजरात के साथ रहते हुए उन्होंने अपने गेम में काफी सुधार किया है.
वाशिंगटन सुंदर सीएसके के सेटअप में फिट बैठते हैं, लेकिन गुजरात के हेड कोच आशीष नेहरा ने इस तरह की ट्रेड डील से इंकार किया है लेकिन अगर इस पर चर्चा हुई है तो किसी भी संभावना से इंकार करना अभी जल्दबाजी होगी.
वेंकटेश अय्यर
कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में पिछले साल खरीदा था, जो पहले भी उनकी टीम का हिस्सा थे. खबर के मुताबिक वेंकटेश को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ट्रेड डील के जरिए लेना चाहती है, वह उनके बदले फिल साल्ट को देने पर विचार कर रही है. हालांकि एक चीज है हो इस डील को मुश्किल बना रही है तो वो है अय्यर का प्राइज, जो ज्यादा है.
रविंद्र जडेजा
इस साल नहीं बल्कि पूरे आईपीएल की सबसे बड़ी डील होगी, अगर चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा को ट्रेड डील में किसी फ्रेंचाइजी को देती है. खबर है कि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स में चर्चा चल रही है, जडेजा के बदले सीएसके संजू सैमसन को चाहती है. बता दें कि जडेजा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान टीम के लिए खेलते हुए की थी.
