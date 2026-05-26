शुभमन गिल के लिए काल है RCB का ये गेंदबाज, 5 बार किया आउट; क्वालीफायर-1 में होगी बैटल
Shubman Gill, IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1: पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और बेंगलुरु के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी.
Shubman Gill vs Bhuvneshwar Kumar Battle: आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-1 आज (26 मई) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले हम आपको एक ऐसी बैटल के बारे में बताएंगे, जो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और बेंगलुरु के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के बीच देखने को मिलेगी.
आईपीएल में भुवनेश्वर के आगे गिल का रिकॉर्ड बहुत खराब है. भुवी के सामने शुभमन ने सिर्फ 106.6 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. मॉर्डन डे क्रिकेट में इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में खेलते हैं. तो आइए जानते हैं कि भुवनेश्वर और गिल के आमने-सामने का रिकॉर्ड कैसा है.
IPL भुवनेश्वर कुमार vs शुभमन गिल
13 पारियां
75 गेंदों का आमना-सामना
गिल ने भुवी के खिलाफ बनाए 80 रन 106.5 के स्ट्राइक रेट से
भुवनेश्वर ने गिल को 5 बार आउट किया.
इस रिकॉर्ड में भुवनेश्वर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. आरसीबी के गेंदबाज ने गिल को आउट भी किया है और तेज गति से रन भी नहीं बनाने दिए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में यह बैटल कैसा रहता है.
भुवनेश्वर के नाम पर्पल कैप
लीग स्टेज समाप्त होने के बाद भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. उन्होंने अब तक 14 मैचों में 24 विकेट चटका लिए हैं. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 8.07 की इकॉनमी से रन खर्च किए हैं. सीजन में भुवनेश्वर ने विकेट लेने के साथ-साथ किफायती गेंदबाजी की है.
शुभमन गिल बना चुके हैं 600+ रन
सीजन में गिल का बल्ला भी जमकर बोल रहा है. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑरेंज कैप की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 47.38 की औसत और 161.68 के स्ट्राइक रेट से 616 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 6 फिफ्टी निकल चुकी है. सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गुजरात के साई सुदर्शन 638 रनों के साथ पहले पायदान पर हैं.
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Source: IOCL