हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026शुभमन गिल के लिए काल है RCB का ये गेंदबाज, 5 बार किया आउट; क्वालीफायर-1 में होगी बैटल

शुभमन गिल के लिए काल है RCB का ये गेंदबाज, 5 बार किया आउट; क्वालीफायर-1 में होगी बैटल

Shubman Gill, IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1: पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और बेंगलुरु के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 May 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

Shubman Gill vs Bhuvneshwar Kumar Battle: आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-1 आज (26 मई) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले हम आपको एक ऐसी बैटल के बारे में बताएंगे, जो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और बेंगलुरु के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के बीच देखने को मिलेगी. 

आईपीएल में भुवनेश्वर के आगे गिल का रिकॉर्ड बहुत खराब है. भुवी के सामने शुभमन ने सिर्फ 106.6 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. मॉर्डन डे क्रिकेट में इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में खेलते हैं. तो आइए जानते हैं कि भुवनेश्वर और गिल के आमने-सामने का रिकॉर्ड कैसा है. 

IPL भुवनेश्वर कुमार vs शुभमन गिल 

13 पारियां

75 गेंदों का आमना-सामना

गिल ने भुवी के खिलाफ बनाए 80 रन 106.5 के स्ट्राइक रेट से 

भुवनेश्वर ने गिल को 5 बार आउट किया. 

इस रिकॉर्ड में भुवनेश्वर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. आरसीबी के गेंदबाज ने गिल को आउट भी किया है और तेज गति से रन भी नहीं बनाने दिए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में यह बैटल कैसा रहता है. 

भुवनेश्वर के नाम पर्पल कैप 

लीग स्टेज समाप्त होने के बाद भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. उन्होंने अब तक 14 मैचों में 24 विकेट चटका लिए हैं. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 8.07 की इकॉनमी से रन खर्च किए हैं. सीजन में भुवनेश्वर ने विकेट लेने के साथ-साथ किफायती गेंदबाजी की है.

शुभमन गिल बना चुके हैं 600+ रन

सीजन में गिल का बल्ला भी जमकर बोल रहा है. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑरेंज कैप की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 47.38 की औसत और 161.68 के स्ट्राइक रेट से 616 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 6 फिफ्टी निकल चुकी है. सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गुजरात के साई सुदर्शन 638 रनों के साथ पहले पायदान पर हैं. 

 

यह भी पढ़ें: IPL प्लेऑफ में फुस्स हो जाते हैं विराट कोहली, क्वालीफायर-1 से पहले गुजरात को खुश करेंगे आंकड़े

 

Published at : 26 May 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar SHUBMAN GILL RCB VS GT IPL 2026 Qualifier 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
शुभमन गिल के लिए काल है RCB का ये गेंदबाज, 5 बार किया आउट; क्वालीफायर-1 में होगी बैटल
शुभमन गिल के लिए काल है RCB का ये गेंदबाज, 5 बार किया आउट; क्वालीफायर-1 में होगी बैटल
आईपीएल 2026
बारिश की वजह से रद्द हो गया RCB और GT का मैच, फिर क्या होगा? कैसे तय होगा विजेता का फैसला
बारिश की वजह से रद्द हो गया RCB और GT का मैच, फिर क्या होगा? कैसे तय होगा विजेता का फैसला
आईपीएल 2026
IPL प्लेऑफ में फुस्स हो जाते हैं विराट कोहली, क्वालीफायर-1 से पहले गुजरात को खुश करेंगे आंकड़े
IPL प्लेऑफ में फुस्स हो जाते हैं विराट कोहली, क्वालीफायर-1 से पहले गुजरात को खुश करेंगे आंकड़े
आईपीएल 2026
बिना खेले भी फाइनल में पहुंच सकती है RCB, IPL का यह नियम बन सकता है वरदान; GT को लगेगा झटका!
बिना खेले भी फाइनल में पहुंच सकती है RCB, IPL का यह नियम बन सकता है वरदान; GT को लगेगा झटका!
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
Explained: RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए सौंपे! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपकी जेब में कितना आएगा?
RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ दिए! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपको क्या मिलेगा?
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
क्रिकेट
IPL प्लेऑफ में फुस्स हो जाते हैं विराट कोहली, क्वालीफायर-1 से पहले गुजरात को खुश करेंगे आंकड़े
IPL प्लेऑफ में फुस्स हो जाते हैं विराट कोहली, क्वालीफायर-1 से पहले गुजरात को खुश करेंगे आंकड़े
इंडिया
Explained: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! लिव इन रिलेशनशिप से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! शादी से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
हेल्थ
Drinking Cold Water In Summer: गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? यहां जानें डॉक्टर्स की सलाह
गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? यहां जानें डॉक्टर्स की सलाह
शिक्षा
CBSE की बड़ी गलती से मचा हंगामा! नंबर कम आए तो छात्र ने उठाए सवाल, फिर बोर्ड को माननी पड़ी चूक
CBSE की बड़ी गलती से मचा हंगामा! नंबर कम आए तो छात्र ने उठाए सवाल, फिर बोर्ड को माननी पड़ी चूक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget