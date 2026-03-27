Guinness Book ने भी माना किंग कोहली का लोहा, IPL 2026 से पहले रिकॉर्ड शेयर कर उड़ाई सबकी नींद

आईपीएल 2026 (IPL 2026) से पहले Guinness Book ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर किया, जिमसें विराट कोहली के पांच आईपीएल रिकॉर्ड्स का जिक्र किया गया. इस पोस्ट से साफ जाहिर होता है कि Guinness World Records भी किंग कोहली का लोहा मानने पर मजबूर हो गया है. तो आइए जानते हैं कि कोहली के किन महा रिकॉर्ड्स की बात की गई.

विराट कोहली के महा रिकॉर्ड्स

पहला रिकॉर्ड: कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अब तक उन्होंने 8661 रन बना लिए हैं.

दूसरा रिकॉर्ड: आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली के नाम पर दर्ज है. 2016 के आईपीएल में कोहली ने 973 रन बनाए.

तीसरा रिकॉर्ड: आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी कोहली के नाम पर ही दर्ज है. अब तक कोहली ने 8 शतक लगा लिए हैं.

चौथा रिकॉर्ड: कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. अब तक उनके बल्ले से 63 अर्धशतक निकल चुके हैं.

पांचवां रिकॉर्ड: कोहली ने मैदान पर रहते हुए सबसे ज्यादा 117 कैच लपके हैं.

Virat Kohli heads into the 2026 @IPL as the tournament's all-time leader for:

- Most runs (8,661)

- Most runs in a season (973 in 2016)

- Most hundreds (eight)

- Most fifties (63)

- Most catches by an outfield player (117) pic.twitter.com/m8qg1feEO1 — Guinness World Records (@GWR) March 26, 2026

अगले सीजन के लिए कोहली तैयार

आगामी यानी 2026 के आईपीएल सीजन के लिए विराट कोहली पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं. सीजन की शुरुआत से पहले इंट्रा स्क्वॉड मैच में कोहली ने शानदार फॉर्म का मुजाहिरा पेश किया है. पहले अभ्यास मैच में कहली ने 12 गेंदों में 29 रन बनाए थे. दूसरे मैच में उनके बल्ले से सिर्फ 19 गेंदों में 45 रनों की पारी निकली थी. इन पारियों से साफ जाहिर हो रहा है कि कोहली पूरी तरह से तैयार हैं.

कोहली का आईपीएल करियर

बात करें कोहली के आईपीएल करियर की, तो टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने 267 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 259 पारियों में बैटिंग करते हुए कोहली ने 39.54 की औसत और 132.85 के स्ट्राइक रेट से 8661 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 63 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 113* रनों का रहा.

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