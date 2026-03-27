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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Guinness Book ने भी माना किंग कोहली का लोहा, IPL 2026 से पहले रिकॉर्ड शेयर कर उड़ाई सबकी नींद

Guinness Book ने भी माना किंग कोहली का लोहा, IPL 2026 से पहले रिकॉर्ड शेयर कर उड़ाई सबकी नींद

Guinness Book ने IPL 2026 से पहले विराट कोहली के पांच ऐसे रिकॉर्ड शेयर किए, जो अब तक कोई तोड़ नहीं पाया है. किंग कोहली ने Guinness World Records से भी अपना लोहा मनवा लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Mar 2026 05:45 PM (IST)
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आईपीएल 2026 (IPL 2026) से पहले Guinness Book ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर किया, जिमसें विराट कोहली के पांच आईपीएल रिकॉर्ड्स का जिक्र किया गया. इस पोस्ट से साफ जाहिर होता है कि Guinness World Records भी किंग कोहली का लोहा मानने पर मजबूर हो गया है. तो आइए जानते हैं कि कोहली के किन महा रिकॉर्ड्स की बात की गई. 

विराट कोहली के महा रिकॉर्ड्स 

पहला रिकॉर्ड: कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अब तक उन्होंने 8661 रन बना लिए हैं. 

दूसरा रिकॉर्ड: आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली के नाम पर दर्ज है. 2016 के आईपीएल में कोहली ने 973 रन बनाए. 

तीसरा रिकॉर्ड: आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी कोहली के नाम पर ही दर्ज है. अब तक कोहली ने 8 शतक लगा लिए हैं. 

चौथा रिकॉर्ड: कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. अब तक उनके बल्ले से 63 अर्धशतक निकल चुके हैं. 

पांचवां रिकॉर्ड: कोहली ने मैदान पर रहते हुए सबसे ज्यादा 117 कैच लपके हैं. 

अगले सीजन के लिए कोहली तैयार 

आगामी यानी 2026 के आईपीएल सीजन के लिए विराट कोहली पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं. सीजन की शुरुआत से पहले इंट्रा स्क्वॉड मैच में कोहली ने शानदार फॉर्म का मुजाहिरा पेश किया है. पहले अभ्यास मैच में कहली ने 12 गेंदों में 29 रन बनाए थे. दूसरे मैच में उनके बल्ले से सिर्फ 19 गेंदों में 45 रनों की पारी निकली थी. इन पारियों से साफ जाहिर हो रहा है कि कोहली पूरी तरह से तैयार हैं. 

कोहली का आईपीएल करियर 

बात करें कोहली के आईपीएल करियर की, तो टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने 267 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 259 पारियों में बैटिंग करते हुए कोहली ने 39.54 की औसत और 132.85 के स्ट्राइक रेट से 8661 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 63 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 113* रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट

Published at : 27 Mar 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Guinness World Records IPL VIRAT KOHLI Guinness Book IPL 2026
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